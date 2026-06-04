伊藤健太郎、ナレーションを撮影前に収録も全て録り直し 約4時間で「なかなかの量でした」
俳優の伊藤健太郎、中田秀夫監督が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【写真】たのしそうに笑い合う伊藤健太郎＆GACKT
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じた。独白シーンやナレーションが多く、中田監督は「実は撮影前に全部録らせてもらった。なかなかいい感じで、それが芝居の助けになった」と感謝した。そして、「役のパーソナルな部分が非常に深くダークになった。もう1回、録ろうか、となった。伊藤くんもさすがに全部じゃないと思っていたと思うけど結局、全部になった。ナレーションだけで4時間だった」と苦笑いで中田監督は明かし、伊藤は「びっくりしました。全部行くんだ、と。なかなかの量だった」とボヤく。それでも「演じきってからのナレーションは違うと思います！」と、伊藤は作品の完成度が上がったことをアピールしていた。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、GACKTも参加した。
【写真】たのしそうに笑い合う伊藤健太郎＆GACKT
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じた。独白シーンやナレーションが多く、中田監督は「実は撮影前に全部録らせてもらった。なかなかいい感じで、それが芝居の助けになった」と感謝した。そして、「役のパーソナルな部分が非常に深くダークになった。もう1回、録ろうか、となった。伊藤くんもさすがに全部じゃないと思っていたと思うけど結局、全部になった。ナレーションだけで4時間だった」と苦笑いで中田監督は明かし、伊藤は「びっくりしました。全部行くんだ、と。なかなかの量だった」とボヤく。それでも「演じきってからのナレーションは違うと思います！」と、伊藤は作品の完成度が上がったことをアピールしていた。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、GACKTも参加した。