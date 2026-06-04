鹿島、アカデミースタッフのサングラス着用に理解求める「最高のパフォーマンスで子どもたちと向き合うため」
鹿島アントラーズのアカデミー公式X(@antlers_academy)は4日、「コーチ・スタッフのサングラス着用について」と題した声明を発表した。
投稿では「熱中症・紫外線対策の一環として、コーチがスポーツ用サングラスを着用する場合がございます」と記載。その背景について「近年、ピッチ上の強い紫外線による目へのダメージが大きな課題となっております。どのような環境下でもコーチ陣が健康を維持し、最高のパフォーマンスで子どもたちと向き合うため、今シーズンよりサングラスの着用を推奨することといたしました」と伝えている。
アカデミーは人工芝で活動することも多く、照り返しもあって目への影響が懸念されるところ。「指導現場であることを前提とした着用を行いますので、ご理解のほど、何とぞよろしくお願いします」と呼びかけている。
投稿では「熱中症・紫外線対策の一環として、コーチがスポーツ用サングラスを着用する場合がございます」と記載。その背景について「近年、ピッチ上の強い紫外線による目へのダメージが大きな課題となっております。どのような環境下でもコーチ陣が健康を維持し、最高のパフォーマンスで子どもたちと向き合うため、今シーズンよりサングラスの着用を推奨することといたしました」と伝えている。
アカデミーは人工芝で活動することも多く、照り返しもあって目への影響が懸念されるところ。「指導現場であることを前提とした着用を行いますので、ご理解のほど、何とぞよろしくお願いします」と呼びかけている。