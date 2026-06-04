YOSHIKIプロデュースXY、メンバー3人が卒業へ 現体制ラストライブも開催「次なるステージへと進むための重要な節目となる公演」
【モデルプレス＝2026/06/04】YOSHIKIプロデュースのオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したボーイズグループ・XYの公式サイトが、6月4日に更新された。P→★、KOSEI、MITCHYが7月1日をもってグループを卒業することを発表した。
【写真】突如卒業発表したYOSHIKIプロデュースグループ所属イケメン
公式サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題したお知らせが公開され、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と報告。3人は、7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、同公演をもってグループでの活動を終了することを伝えた。
同公園について「本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能性へと踏み出す、その瞬間をぜひ会場でご体感ください」と呼びかけ、最後には「これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
XYは、YOSHIKIが世界に勝負を挑むネクストスーパースターを発掘するボーイズグループオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ。2023年2月28日にデビューを果たし、2024年10月に手越祐也が加入。その後、2025年6月にはメンバー2人の契約終了や、手越がボーカルを務める派生バンド・T.N.Tが、XYプロジェクトから独立するなど、体制を変えながら現在は8人で活動していた。（modelpress編集部）
いつもXYを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました。
なお、3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします。
本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能性へと踏み出す、その瞬間をぜひ会場でご体感ください。
これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2026年6月4日
XYプロジェクト
【Not Sponsored 記事】
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◆YOSHIKIプロデュースXY、3人が卒業
公式サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題したお知らせが公開され、「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました」と報告。3人は、7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、同公演をもってグループでの活動を終了することを伝えた。
◆YOSHIKIプロデュースのXYって？
XYは、YOSHIKIが世界に勝負を挑むネクストスーパースターを発掘するボーイズグループオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ。2023年2月28日にデビューを果たし、2024年10月に手越祐也が加入。その後、2025年6月にはメンバー2人の契約終了や、手越がボーカルを務める派生バンド・T.N.Tが、XYプロジェクトから独立するなど、体制を変えながら現在は8人で活動していた。（modelpress編集部）
◆全文
いつもXYを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業する運びとなりました。
なお、3名は7月1日に開催される『XY - UNTITLED -』へ出演し、本公演をもってグループでの活動を終了いたします。
本公演は、これまでの歩みを総括し、次なるステージへと進むための重要な節目となる公演です。メンバーそれぞれが新たな可能性へと踏み出す、その瞬間をぜひ会場でご体感ください。
これまで応援してくださったファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を胸に、最後のステージまで誠意をもって活動してまいります。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2026年6月4日
XYプロジェクト
【Not Sponsored 記事】