山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。山形市では路上にいるクマが目撃されています。

【写真を見る】東北各県や国が連携しクマの個体数管理を進める方針 きょうも県内でクマの目撃情報寄せられる（山形）

こうした中、東北各県や国が会議を開き、連携してクマの個体数管理をなどを進める方針が確認されました。

山形市によりますと、きょう午後１時過ぎ、山形市妙見寺でクマが目撃されました。クマは１頭で道路上にいたということです。

県内ではこのほか鮭川村でもクマが確認されています。

■東北各県や国が連携してクマ対策へ

こうした中、国の関係機関や東北各県の担当者があつまり、クマ対策や被害について情報交換を行う会議がきのう宮城県で開かれました。

会議では各県や国が連携してクマの個体数の管理を含めた対策を進める方針が共有されました。

東北地方環境事務所 東岡礼治 所長「個体数管理でクマにとっても人の生活圏に近づくことの警戒心を持たせる。そういった重要性も指摘されている」

国は東北圏内で統一した手法でクマの生息調査を実施する方針で、広域的な保護管理について検討を進めたいとしています。