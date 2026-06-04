「日経225オプション」6月限コール手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 112( 112)
ABNクリアリン証券 80( 80)
HSBC証券 25( 25)
SBI証券 22( 16)
BNPパリバ証券 616( 16)
松井証券 13( 13)
楽天証券 10( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯6万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯6万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 464( 214)
ビーオブエー証券 132( 132)
ソシエテジェネラル証券 120( 120)
SBI証券 118( 62)
JPモルガン証券 40( 40)
楽天証券 31( 25)
HSBC証券 25( 25)
松井証券 21( 21)
BNPパリバ証券 114( 14)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 67( 67)
ABNクリアリン証券 59( 59)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
JPモルガン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
BNPパリバ証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
BNPパリバ証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
松井証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 112( 112)
ABNクリアリン証券 80( 80)
HSBC証券 25( 25)
SBI証券 22( 16)
BNPパリバ証券 616( 16)
松井証券 13( 13)
楽天証券 10( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯6万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 464( 214)
ビーオブエー証券 132( 132)
ソシエテジェネラル証券 120( 120)
SBI証券 118( 62)
JPモルガン証券 40( 40)
楽天証券 31( 25)
HSBC証券 25( 25)
松井証券 21( 21)
BNPパリバ証券 114( 14)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 67( 67)
ABNクリアリン証券 59( 59)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
JPモルガン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
BNPパリバ証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
BNPパリバ証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
松井証券 9( 9)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース