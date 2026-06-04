柏、昨季加入のDF成瀬竣平とGK坂田大樹が契約満了
柏レイソルは4日、DF成瀬竣平(25)とGK坂田大樹(31)が今季限りで契約満了になると発表した。
成瀬は昨季名古屋グランパスから加入して1年目はJ1で1試合に出場した。今季はここまで公式戦の出場がない。坂田もアビスパ福岡から昨季加入したがここまで公式戦の出場はなかった。
それぞれクラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽DF成瀬竣平
「この1年半、ピッチに立つ時間の長さに関係なく、毎日サッカーに向き合えたのは、チームメイトをはじめ、メディカルスタッフの皆さん、フィジカルコーチの松原直哉さん、エキップメントの木村将文さんと中山泰智くん、そしてクラブを支えてくださる皆さんの存在があったからだと思います」
「何気なく過ぎていく一日一日が、実は多くの人の支えの上に成り立っていたこと、その人達によって1つのチームが成り立っていることをこのクラブで改めて深く学びました。ここで得た経験と出会いを力に変え、次の場所でも前を向いて挑戦を続けます。レイソルに関わるすべての皆さま、本当にありがとうございました」
▽GK坂田大樹
「このたび、契約満了に伴いチームを離れることになりました。1年半応援してくださったファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わるすべての方々に心から感謝しています。地元であるこのクラブの一員としてプレーできたことは、サッカー人生の中でも特別な経験でした。ただ、その一方で、プロとして結果を残すことができず、期待に応えられなかった悔しさもあります」
「すばらしい仲間たちと切磋琢磨しながら過ごした時間、そしてクラブで得た経験は、自分にとってかけがえのない財産です。このクラブで学んだことや経験を胸に、新たな環境でも成長し続けたいと思います。また、成長した姿を皆さまに見せられるよう努力していきます。柏レイソルのさらなる発展と活躍を心から願っています。本当にありがとうございました」
成瀬は昨季名古屋グランパスから加入して1年目はJ1で1試合に出場した。今季はここまで公式戦の出場がない。坂田もアビスパ福岡から昨季加入したがここまで公式戦の出場はなかった。
それぞれクラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽DF成瀬竣平
「この1年半、ピッチに立つ時間の長さに関係なく、毎日サッカーに向き合えたのは、チームメイトをはじめ、メディカルスタッフの皆さん、フィジカルコーチの松原直哉さん、エキップメントの木村将文さんと中山泰智くん、そしてクラブを支えてくださる皆さんの存在があったからだと思います」
▽GK坂田大樹
「このたび、契約満了に伴いチームを離れることになりました。1年半応援してくださったファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わるすべての方々に心から感謝しています。地元であるこのクラブの一員としてプレーできたことは、サッカー人生の中でも特別な経験でした。ただ、その一方で、プロとして結果を残すことができず、期待に応えられなかった悔しさもあります」
「すばらしい仲間たちと切磋琢磨しながら過ごした時間、そしてクラブで得た経験は、自分にとってかけがえのない財産です。このクラブで学んだことや経験を胸に、新たな環境でも成長し続けたいと思います。また、成長した姿を皆さまに見せられるよう努力していきます。柏レイソルのさらなる発展と活躍を心から願っています。本当にありがとうございました」