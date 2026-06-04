【義母の言葉：イヤだった編】1つだけ大きいケーキ「まさかね」【第25話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、孫の誕生会で起こった一件です。
義実家で孫のお誕生会。大きなケーキに立てられた、火のついたローソクを一気に吹き消して場は大盛り上がり。
孫「切って、切って〜！」
みんなで食べるためケーキを均等にカットしようとしたら、うっかり配分ミス！ 1つ大きくなってしまいリカバリー中。そこに現れた義母。
義母「もしかしてこっそり自分のだけ大きいケーキにしようとしてる？ まさかね？」
よくそんなこと思いつくなあ……それってご自身が普段からそんなふうに考えているからですよね。あーなるほどなるほど、理解しました。このでっかいケーキ、義母さん食べます？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、孫の誕生会で起こった一件です。
義実家で孫のお誕生会。大きなケーキに立てられた、火のついたローソクを一気に吹き消して場は大盛り上がり。
みんなで食べるためケーキを均等にカットしようとしたら、うっかり配分ミス！ 1つ大きくなってしまいリカバリー中。そこに現れた義母。
義母「もしかしてこっそり自分のだけ大きいケーキにしようとしてる？ まさかね？」
よくそんなこと思いつくなあ……それってご自身が普段からそんなふうに考えているからですよね。あーなるほどなるほど、理解しました。このでっかいケーキ、義母さん食べます？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ