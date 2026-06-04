今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんと娘さんによる少し不思議で微笑ましい1コマ。ある日、投稿主さんが目にしたのは、娘さんが猫ちゃんをモデルにして、なにやら撮影会を始めている光景でした。しかし、よく見てみると、猫ちゃんの足元にはまさかのものが乗っていて…。「娘よ、なぜだ…」とつぶやきたくなるその状況で、猫ちゃん本人は意外なほど堂々としていたようです。

投稿はThreadsにて4.4万回以上表示され、6,000件のいいねが寄せられるなど、多くの注目を集めました。

【写真：娘が猫の足に『乗せていたもの』とは……ママ困惑の『撮影会の様子』】

足にサイコロを乗せられたモップちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「sekai」さん。登場したのは、猫のモップちゃんです。

モップちゃんはふかふかな寝具の上で、仰向け気味にゆったりとくつろいでいた模様。前へすっと伸ばした両足。その足先には…なんと緑色と白色のサイコロが1つずつ、絶妙なバランスでちょこんと乗せられていたのだとか。

どうやら娘さんは、モップちゃんの足にサイコロを乗せて撮影会を始めた模様。そして、モップちゃんもなかなかの大物。普通なら、足先に何かが触れただけでも気になって動いてしまいそうなもの。ところがモップちゃんは、サイコロを落とす気配もなく、そのまま堂々とポーズをキープ。まるで「撮るならきれいに撮ってね」とでも言いたそうな落ち着きぶりに、思わず頬が緩んでしまいそうです。

撮影中に見せた、余裕たっぷりの大あくび

さらに、モップちゃんは口を大きく開けて、気持ちよさそうにあくび。あくびをしても足元のサイコロがしっかり乗ったまま。モップちゃんは緊張するどころか、すっかりリラックスしていたみたいです。モデルとしての貫禄さえ感じさせますね。

モップちゃんの姿を見たThreadsユーザーたちからは、「なかなかのバランス感覚」「落ちないね～あくびしながらでも…凄い特技？」「嫌がらない猫ちゃん、一人前のモデルさんですね」などの声が寄せられていました。

今回の撮影会、こんなにかわいい写真が撮れたなら、きっと投稿主さんご家族にとって忘れられない時間になったのではないでしょうか。

写真・動画提供：Threadsアカウント「sekai」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。