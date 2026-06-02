《新作》お願いッ！ 売り切れないで（泣）【マクドナルド】の「ちいかわフィギュア」が超カワイイ♡

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、またまた見逃せないおもちゃが登場！ 今回は「ちいかわ」とコラボしたフィギュアが、第1弾・第2弾を合わせて全8種類用意されています。どれがもらえるかは開けてからのお楽しみというランダム仕様で、集めるワクワク感も魅力。今回は、早くも話題沸騰中の「ちいかわフィギュア」の魅力をご紹介します。

ネクタイ姿がカッコイイ！

今回のおもちゃは、マクドナルドで実際に着用されている制服をモチーフにしているのがポイント。@ftn_picsレポーターともさんがGETしたのはマネージャーの制服を着た「ちいかわ」。きゅるんとした瞳と笑顔に、ほっと癒される人も多いのでは？ 「どんな仕事をしているのかな？」と、遊びの中で仕事への興味や発見にもつながりそうなデザインが魅力的です。

アイデア次第で特別感アップ！

キャラクターによって多少の差はありますが、高さ約6㎝ほどの手のひらにちょこんとのるサイズ感。フィギュアの下側には四角い穴が空いていて、えんぴつに取り付ければコロコロ転がるのを可愛く防いでくれます。サイズが合えば、歯ブラシに付けてもカワイイかも！

美味しいコーヒーを淹れて！

マックカフェ バイ バリスタの制服姿をしているのは、「くりまんじゅう」。お酒好きのキャラクターとして知られており、コーヒーを販売する仕事とのギャップがたまりません！ 自立するので飾りやすいのも嬉しいポイント。

キュートなパケも見逃さないで！

おもちゃが入ったパッケージは、制服を着たキャラクターがイキイキと働く姿が描かれています。捨てずに保管し、フィギュア一緒に飾りたくなる可愛さです。「ハッピーセット®」はおもちゃも魅力的ですが、フードメニューも充実。軽めのランチや夕食、小腹満たしのおやつにもなるので、ぜひチェックして！

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writer：Reco.N