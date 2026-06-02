ACEes深田竜生主演『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』、個性豊かな夏輝の家族が解禁 夏輝の相棒はもこもこ真っ白な男の子
5人組グループ・ACEesの深田竜生が単独初主演、同グループの浮所飛貴が共演する、7月11日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜 後11：00）の共演者キャスト第1弾が解禁された。これに伴い、コメントも公開された。
【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes
今作の主人公は、大学受験を控えた高校３年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）が家庭教師として現れる。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとする。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…。夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描く、青春ホームドラマ・ラブコメディーとなっている。
今回解禁されたキャストは、ホームドラマ部分の軸となる“武宮家”を演じる個性豊かな実力派キャスト。夏輝の姉で蒼汰のガールフレンド・武宮莉緒を演じるのは、田辺桃子。莉緒は、弟・夏輝の家庭教師をボーイフレンドの蒼汰に頼み、恋のきっかけを作った張本人。思ったことはすぐ口に出して行動する、パワフルなキャラクターだ。
夏輝の母・武宮十和子は、羽田美智子が演じる。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ、家族を温かく見守る存在。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは、井上肇。悟郎は、航空整備士として真面目に働き、どこか昭和のオヤジ気質が漂う。不器用なやさしさがにじむ、どこか愛らしい父親だ。
そして、武宮家のアイドル・ロック役として、サモエドの男の子・有楽（うらく）も登場する。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。
■田辺桃子（武宮莉緒・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは“次、どんな風に演じるんだろう？”という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
■羽田美智子（武宮十和子・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
――役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長を1番に考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
■井上肇（武宮悟郎・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
――役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。
【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes
今作の主人公は、大学受験を控えた高校３年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）が家庭教師として現れる。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝だが、蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッとする。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって…。夏輝の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描く、青春ホームドラマ・ラブコメディーとなっている。
夏輝の母・武宮十和子は、羽田美智子が演じる。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ、家族を温かく見守る存在。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは、井上肇。悟郎は、航空整備士として真面目に働き、どこか昭和のオヤジ気質が漂う。不器用なやさしさがにじむ、どこか愛らしい父親だ。
そして、武宮家のアイドル・ロック役として、サモエドの男の子・有楽（うらく）も登場する。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。
■田辺桃子（武宮莉緒・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは“次、どんな風に演じるんだろう？”という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
■羽田美智子（武宮十和子・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
――役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長を1番に考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
■井上肇（武宮悟郎・役）コメント
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
――役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。