「今日、バカ調子良い！」長友佑都がアイスランド戦前日練習のロンドで神業連発！股抜きされた”２人”とは…【日本代表】
2026年５月30日、アイスランド戦の前日練習。メディア公開された冒頭30分間でとりわけ目立っていたのが、39歳のベテラン、長友佑都だ。
吉田麻也、中村俊輔コーチ、堂安律らとのロンドで、長友佑都は人一倍大きな声を出して盛り上げた。「俺にボールをよこせ！」「吉田、行け！」と子どものようにはしゃぐ声がスタジアムに響き渡るのだ。
さらに、そのロンドでは長友が神業を連発。菅原由勢からの浮き球パスをダイレクトで鬼役の板倉滉の股を通すと、その後、今度は鬼役の菅原を相手に股抜きパスを決める。“股抜き２連発”に本人は雄叫びをあげた。
「今日、バカ調子良い！」
その好調をワールドカップにも持ち込んでほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
吉田麻也、中村俊輔コーチ、堂安律らとのロンドで、長友佑都は人一倍大きな声を出して盛り上げた。「俺にボールをよこせ！」「吉田、行け！」と子どものようにはしゃぐ声がスタジアムに響き渡るのだ。
さらに、そのロンドでは長友が神業を連発。菅原由勢からの浮き球パスをダイレクトで鬼役の板倉滉の股を通すと、その後、今度は鬼役の菅原を相手に股抜きパスを決める。“股抜き２連発”に本人は雄叫びをあげた。
「今日、バカ調子良い！」
その好調をワールドカップにも持ち込んでほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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