◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で両チームの前日会見が行われた。日本代表の森保一監督（57）はアイスランド戦までの期間限定招集となるDF吉田麻也（37＝LAギャラクシー）の先発起用を明言した。

「麻也がチームに加わってくれてプラスのことばかりだった。練習のクオリティーも見せてくれていますし、ギラギラしてものを持って、本当は自分も選ばれたいんだよいう気持ちを持って緊張感を高めてくれている。明日の起用についてはスタメンで考えています。前半の10分ぐらいプレーしてもらってそこから彼を送り出したいと思っています」と語った。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入り、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに移動。同14日の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に備える。