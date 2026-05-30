東〜西日本は安定して晴れ 北日本は大気の状態不安定

きょうは高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。北日本は上空寒気の影響により、大気の状態が不安定で、所々でにわか雨があるかもしれません。天気の急変には注意が必要です。東日本から西日本は安定して晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。

【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！

気温です。東北南部から九州にかけて、最高気温30℃以上の真夏日が続出するでしょう。今年一番の暑さとなる所もありそうです。名古屋は最高気温32℃の予想で、猛暑日に迫る所もあるでしょう。熱中症対策を忘れずにお過ごしください。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：20℃ 釧路：16℃

青森 ：23℃ 盛岡：22℃

仙台 ：30℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：30℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

週明け6月1日〜2日は台風6号が沖縄直撃のおそれ

この先の予報です。あすも広く晴れて、東北から九州にかけては、最高気温30℃前後と真夏の暑さになるでしょう。



週明け月曜日から火曜日にかけては、台風6号が沖縄を直撃するおそれがあり、その後は本州にも近づく見込みです。最新の情報をこまめに確認するようにしてください。