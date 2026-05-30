【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を当ててみよう！ ヒントはおにぎり
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の食卓に彩りを添える人気の食材、歴史あるものづくりの原点とも言える技法、そして日常会話や反省の場面でつい口にしてしまう表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□こ
た□□
□□れば
ヒント：過去の出来事に対して、仮定して悔やむ表現を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たら」を入れると、次のようになります。
たらこ（鱈子）
たたら（鞴）
たられば（たられば）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日々の食卓で親しまれている身近な海産物から、現代の産業を底から支えてきた伝統技術の名称、さらには人間の心理や後悔をユーモラスに言い換えた言葉までを網羅しました。共通する「たら」という響きが、豊かな味覚を届ける食品の描写、炎と職人の熱気が伝わる歴史的な営み、誰もが共感してしまう日常の思考パターンを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の食卓に彩りを添える人気の食材、歴史あるものづくりの原点とも言える技法、そして日常会話や反省の場面でつい口にしてしまう表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
た□□
□□れば
ヒント：過去の出来事に対して、仮定して悔やむ表現を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：たら正解は「たら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たら」を入れると、次のようになります。
たらこ（鱈子）
たたら（鞴）
たられば（たられば）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日々の食卓で親しまれている身近な海産物から、現代の産業を底から支えてきた伝統技術の名称、さらには人間の心理や後悔をユーモラスに言い換えた言葉までを網羅しました。共通する「たら」という響きが、豊かな味覚を届ける食品の描写、炎と職人の熱気が伝わる歴史的な営み、誰もが共感してしまう日常の思考パターンを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)