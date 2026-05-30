3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。ご飯のお供としておなじみの海の幸、日本に古くから伝わる伝統的な製鉄技術、実りのない議論をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、日本の食卓に彩りを添える人気の食材、歴史あるものづくりの原点とも言える技法、そして日常会話や反省の場面でつい口にしてしまう表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□こ
た□□
□□れば

ヒント：過去の出来事に対して、仮定して悔やむ表現を思い浮かべてみてください。

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正解：たら

正解は「たら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「たら」を入れると、次のようになります。

たらこ（鱈子）
たたら（鞴）
たられば（たられば）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、日々の食卓で親しまれている身近な海産物から、現代の産業を底から支えてきた伝統技術の名称、さらには人間の心理や後悔をユーモラスに言い換えた言葉までを網羅しました。共通する「たら」という響きが、豊かな味覚を届ける食品の描写、炎と職人の熱気が伝わる歴史的な営み、誰もが共感してしまう日常の思考パターンを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)