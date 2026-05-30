4月よりMBSにて放送中の「週末KOREA」が、グラングリーン大阪にてPOP UP SHOPを開催することが決定した。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワード。「韓国には興味があるけれど、情報が多すぎてどこへ行けばいいか、何をすればいいか分からない」という方に向けて、今、韓国で話題のハップルを厳選したPOP UPマーケットをお届けする。

関西初上陸を含む20以上のブランドが一堂に集結

放送を見て気になっていたあのアイテムを実際に手に取ったり、番組内で紹介しきれなかった最新カルチャーを体験できたり、番組の世界観に没入しながら「リアルな韓国」を感じられるスペシャルな2日間。また、イベント初日には番組ナビゲーターのレインボー池田直人さんがオープニングステージに登場する。（※有料プレミアムパスによる抽選にて前方エリアで観覧可能です。詳細は後日発表）





イベント概要

公演名： 週末KOREA ハップル FES in 大阪

〜番組が選んだ20の"HOT PLACE"が集まる、韓国づくしの2日間〜



開催日時： 2026年7月4日（土）7月5日（日）

11：00〜20：00（最終入場 19:45）



入場無料：有料プレミアムパス販売予定。(詳細は後日発表。)



会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５



出演者：レインボー 池田直人 他順次発表

（※有料プレミアムパスによる抽選にて前方エリアで観覧可能。詳細は後日発表。）



主催： 週末KOREA 実行委員会（光文社・毎日放送）

公式Instagram： https://www.instagram.com/syumatsu_korea/

公式X：https://x.com/syumatsu_korea?s=20

※出店ブランド情報およびイベント詳細は、今後のリリースおよび公式SNSにて順次発表する。