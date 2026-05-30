「これ名古屋土産ー」と上司から渡されたのは、パッケージに「浜名湖名産」と書かれた"うなぎパイ"でした―。ある女性が「ごめん浜名湖、許して静岡」とThreadsに投稿したところ、「どう頑張っても静岡県西部のお土産！！」「それは許せませんね」と共感の声が集まりました。



【写真】パッケージには…「浜名湖名産」の文字が

投稿したのは、日常のひとコマをSNSで発信しているカエルさん（@syuwatti.syuwawa）。投稿では、うなぎパイを渡されたときの状況を「何も言わず、ありがとうと言いました」と振り返っています。



「最初は浜名湖の文字にまったく気づかなくて、"いつの間に名古屋行ったのよ"と思いながら、粉々のパイをこぼさないように食べてました。後からパッケージの"浜名湖"の文字に気づいたんですが、指摘したら"細かいよね"って言われそうだったので…飲み込みました」



上司については、「辞書で『天然』って調べたら挿絵はこの人なんじゃないか？ ってくらい天然です」と話します。



投稿には、「名古屋駅に売ってるらしいですね！やめてー」「どう頑張っても静岡県西部のお土産！！」「名古屋でも普通に売ってますからね」など、地域ネタとして盛り上がるコメントも集まりました。



中には、「名古屋土産とは産地云々ではなく『名古屋で買った土産』の意味じゃないかという説が浮上中です」といったやり取りも。カエルさん自身も、「おそらく『あ、お土産お土産、これでいっか』といった感じかと」と想像していたそうです。



また、「浜松市民としてお詫び申し上げます」というコメントには、「そんなそんな、頭をおあげください」と返信。「許さない」という一言のコメントについては、「すごい笑いました。ご本人は本気だったのかもしれませんが」と笑って振り返っていました。



「実は近日中に名古屋に行くんですけど、『名古屋駅で買った浜名湖のお土産です』ってうなぎパイを買おうかなって。絶対気づかないだろうけど」