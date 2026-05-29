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スイッチボットは、「SwitchBot ロボット掃除機 K10＋Pro Combo」を30％オフの59,800円（税込）で販売しています。

【3in1、超小型】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ProCombo コードレス掃除機 - 軽量 20000pa 自動ゴミ収集 使い捨てシート/水拭き/静音/置くだけで充電/障害物回避/禁止エリア/スティック/ハンディ/4種類ノズル スイッチボット Alexa 音声対応 スイッチボット(SwitchBot) \59,800 （2026/05/28 17:41時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

A4サイズにロボットとスティックを集約！ 家中の掃除を完結

↑スイッチボットの「SwitchBot ロボット掃除機 K10＋Pro Combo」。

SwitchBot ロボット掃除機 K10＋Pro Comboは、ロボット掃除機とコードレススティック掃除機、そして両方のゴミを自動で収集するステーションが1つになった革新的な3in1モデル。

直径24.8cmのコンパクトなロボット掃除機が家具の隙間やソファの下まで潜り込んで清掃し、ロボットが届かない階段やソファのすき間などは、重量1.17kgの軽量スティック掃除機で手軽にケアできます。ステーションはA4用紙サイズのわずかなスペースに収まる設計なので、置き場所に困りません。

ダストボックスに溜まったゴミは自動で吸い上げられ、ステーション内の3L大容量抗菌紙パックに収納されるため、約70日間にわたって面倒なゴミ捨て作業から解放されます。ゴミに直接触れたり、ホコリが舞い散ったりする心配がないのも衛生的です。

「ロボット掃除機だけでは細かい部分の掃除が不十分」「複数の掃除機を置くスペースがない」「こまめなゴミ捨てが面倒」といった悩みを丸ごと解決してくれる頼もしい一台。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

スイッチボットの3in1ロボット掃除機がAmazonでオトク！

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