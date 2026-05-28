トヨタ・ヤリスと同クラスのPHEV

BYDは、新型のコンパクトハッチバック『ドルフィンG DM-i』を公開した。欧州向けに特別に開発したプラグインハイブリッド車（PHEV）となる。

【画像】BYDの小さな主力、電動コンパクトハッチバック【ドルフィンGとドルフィン・サーフを詳しく見る】 全30枚

欧州では6月、英国では今秋に発売予定で、価格は2万ポンド（約430万円）未満からと予想される。全長4160mmのBセグメント車であり、実質的にEVモデルの『ドルフィン・サーフ（別名：シーガル）』のきょうだい車と言える。



BYDドルフィンG DM-i BYD

ルノー・クリオ、フォルクスワーゲン・ポロ、トヨタ・ヤリスといったモデルと競合することになるが、ほとんどのライバル車がマイルドハイブリッドやフルハイブリッドのパワートレインを採用しているのに対し、ドルフィンGはプラグインハイブリッドのパワートレインを搭載している。

BYDは「スーパーハイブリッド」システムの詳しい構成を明らかにしていないが、小型クロスオーバー『アット2 DM-i』に搭載されたものと関連があると見られている。アット2 DM-iでは、1.5Lガソリンエンジンを発電機として、電気モーターによって前輪を駆動する。

BYDによると、ドルフィンGのガソリンと電気による総航続距離は1000kmを超えるという。詳細については、6月の発売時に発表される予定だ。

欧州向けに開発、生産も現地？

特筆すべきは、BYDとして初めて欧州市場向けに専用開発した点で、ハンガリーにある同社の新工場で生産される見込みである。

ステラ・リー副社長は、欧州のBセグメントを「同市場において最も重要な分野の1つ」と位置づけ、ドルフィンGによって「電動化時代におけるコンパクトカーへのお客様の期待値を再定義したい」と語った。



BYDドルフィンG DM-i BYD

ドルフィンGは、欧州向けに開発を進めているBセグメント車およびCセグメント車のラインナップの第1弾となる。リー氏は以前、「目標は、お客様にBYDを欧州ブランドとして認識してもらうこと」と語っていた。