タレントの武井壮さんが2026年5月27日にXを更新し、「本質が分かる前に 偏った感情任せの言葉が溢れて 全員が萎縮して不必要な責任を問われる事が多すぎるよ」などと訴え、注目を集めている。

「何でもかんでも謝罪して 何でもかんでも辞任する」

武井さんは投稿で「過剰に人を保護するくせに 過剰に人を叩いて潰す 何でもかんでも謝罪して 何でもかんでも辞任する」と切り出し、

「なんでもないこと大騒ぎ とんでもないことほど放置 今日はあのひと明日はこのひと 誰かを叩いて大騒ぎ 何も言わない大半の 聞くべき意見はそっちのけ 騒いで叩く声だけを つまんでニュースに取り上げて 人の心のいやらしさ だけをくすぐる体たらく」

と不満をもらした。続けて、下記のように私見を述べている。

「社会への善悪を論理的に 全体像を見て、理性的に、妬みや恨み、感情だけで断罪しないSNSで誰もが見られる意見番のような存在の集団を作るべきだな 本質が分かる前に 偏った感情任せの言葉が溢れて 全員が萎縮して不必要な責任を問われる事が多すぎるよ」

投稿の真意は明かされていないものの、Xでは、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督が18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、26日に辞任した問題を念頭に言及したのではないかとする推測も相次ぎ、「武井壮さんも怒り爆発だよ」「めちゃくちゃわかる！」「何でもかんでも無いんよな。暴力を振るえば謝罪、辞任は当たり前」などとさまざまな声が寄せられている。