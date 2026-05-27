彼氏持ちの同期が上司の車へ乗り込んでいて...！？後日、彼から突然SOSメッセージが届いて【まさかの事態】に！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新入社員として働き始めた職場で、仲のいい同僚の隠された一面を知ってしまった主人公。遠距離恋愛中の彼氏との関係、そして職場の秘密の恋に巻き込まれていき、まさかの結末に...！？

私は今年、念願だった会社に新入社員として入社しました。右も左もわからない環境のなかで、最初に打ち解けたのが同期の同僚でした。

彼女は明るくて話しやすく、すぐに親友のような関係に。遠方の支社にいる彼氏の話もよくしていて、その幸せそうな様子が印象的でした。

しかし、仕事に慣れてきた頃から、彼女の様子に少しずつ変化が見え始めます。定時後、急いで帰る日が急に増えたのです。

最初は彼氏に会いに行っているのだと思っていましたが、どこか周囲の視線を気にしているような様子が気になりました。

今思えば、あのとき感じた小さな違和感こそが、この後起こる出来事の始まりだったのかもしれません。