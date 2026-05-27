彼氏持ちの同期が上司の車へ乗り込んでいて...！？後日、彼から突然SOSメッセージが届いて【まさかの事態】に！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！新入社員として働き始めた職場で、仲のいい同僚の隠された一面を知ってしまった主人公。遠距離恋愛中の彼氏との関係、そして職場の秘密の恋に巻き込まれていき、まさかの結末に...！？
同期の不自然な行動
私は今年、念願だった会社に新入社員として入社しました。右も左もわからない環境のなかで、最初に打ち解けたのが同期の同僚でした。
彼女は明るくて話しやすく、すぐに親友のような関係に。遠方の支社にいる彼氏の話もよくしていて、その幸せそうな様子が印象的でした。
しかし、仕事に慣れてきた頃から、彼女の様子に少しずつ変化が見え始めます。定時後、急いで帰る日が急に増えたのです。
最初は彼氏に会いに行っているのだと思っていましたが、どこか周囲の視線を気にしているような様子が気になりました。
今思えば、あのとき感じた小さな違和感こそが、この後起こる出来事の始まりだったのかもしれません。
偶然目撃してしまった“秘密の瞬間”
ある日の仕事終わり、忘れ物を取りに戻った私は、いつもより遅い時間にひとりで会社を出ました。
薄暗い駐車場を歩いていると、少し離れた場所に停まっている車が目に留まりました。それは、普段からお世話になっている男性の先輩の車。
挨拶をしようと近づきかけたそのとき――あの同僚が周囲を気にするようにしながら乗り込んでいったのです。
2人は親しげな様子で言葉を交わし、そのまま車は夜のなかへ走り去っていきました。
彼氏がいるはずの彼女が、なぜこんな形で先輩と一緒にいるのか。見てはいけないものを見てしまったような気がして、私はその場に立ち尽くしてしまいました。
このあと大波乱が巻き起こります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部