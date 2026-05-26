忙しい毎日にご褒美を♡【シャトレーゼ】345円で買える「カップスイーツ」って？

忙しい毎日を過ごしている時こそ、ほっと一息つける時間を設けたいところ。そこで注目してほしいのが、【シャトレーゼ】で販売されているご褒美感があるビジュアルの「カップスイーツ」。345円（税込）で買えるカップスイーツシリーズで、至福のひとときを過ごしませんか？ 今回はフルーツ系とショコラ系の心ときめくようなスイーツをご紹介します。

暑い日にも食べやすそうなカップスイーツ

鮮やかな色合いが映える、美しい仕上がりの「Dessertパルフェ パイン & オレンジ」。底面のオレンジソースのほか、温州みかんゼリーやオレンジリキュールゼリーを重ねた、フルーツ感たっぷりな仕上がりです。インスタグラマー@mame48goさんいわく「ひと口食べるたびに、フルーツの香りとクリームのやわらかな甘さが重なり、後味はすっきり」とのこと。ゼリーらしいのどごしも楽しめて、暑い日のおやつにも選びたくなりそう。

果肉の下にはレアチーズクリームも！

「Dessertパルフェ パイン & オレンジ」は、ごろっとした果肉の下と下層に、レアチーズクリームを敷いているのもポイント。フルーツの風味に、レアチーズらしい酸味とまろやかさが加わり、さっぱり系ながら贅沢な味わいが楽しめそうです。果肉やクリームの食感がゼリーと共に味わえ、最後まで飽きずに食べ切れるかも。

風味豊かな味わいが楽しめそうな一品

深い色味から濃厚感が期待できそうな、リッチなビジュアルの「Dessertパルフェ ショコラ・キャラメル」。コーヒー・キャラメル・チョコを同時に味わえる一品です。中にはアーモンドクランチやチョコがけクッキークランチも入っており、食感のアクセントと風味の豊かさが楽しめそう。

艶やかさが映えるビジュアル！

「Dessertパルフェ ショコラ・キャラメル」のトッピングは、ホイップクリームにココアパウダーをまぶしたプチ贅沢仕立て。その下にはグラサージュショコラを敷いた、艶やかさが映える美しい仕上がりです。コーヒーの深みがありつつ、ホイップと共に味わえば苦みもマイルドに感じられるかも。大人がひとりで楽しみたくなるような一品を、ぜひご褒美に選んでみて。

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※こちらの記事では@mame48go様、@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino