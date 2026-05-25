2026年5月24日、テレビアニメ「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア！」がコラボレーションすることが分かり、中国のネットユーザーから賛否の声が上がっている。

同コラボレーションは、江戸川（えどがわ）コナンが「名探偵プリキュア！」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に、キュアアンサーが「名探偵コナン」（読売テレビ・日本テレビ系）に登場する放送局や制作会社の枠を越えた異例の共演となる。併せて、コナンとキュアアンサーが背中合わせで探偵ポーズを決めたコラボビジュアルも解禁された。

コナンが登場するのは、5月31日放送の「名探偵プリキュア！」第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」。美術館から展示予定の作品が盗まれる事件が発生し、手掛かりを追っていた明智（あけち）あんなと小林（こばやし）みくるは、偶然まことみらい市を訪れていたコナン、毛利蘭（もうりらん）、毛利小五郎（もうりこごろう）と遭遇。名探偵プリキュアとコナンが協力し、怪盗団ファントムに立ち向かう。

キュアアンサーは6月6日放送の「名探偵コナン」第1203話「はなまるな真実」に登場予定。米花町で相次ぐ宝石強盗事件をきっかけに、 吉田歩美（よしだあゆみ）は大好きな「プリキュア」の物語を重ね合わせ「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と期待を膨らませる。コナンたち少年探偵団は、次の標的とされる宝石店の警備に協力することになり、盗賊団の一網打尽に貢献するが、歩美がある違和感に気づく。

このコラボレーション情報が、中国のSNS・小紅書（RED）の投稿でも取り上げられると、ネットユーザーからは「これこそ本当のコラボって感じ」「この蘭ちゃんめっちゃかわいい」「コナンがかわいく描かれてる！」「この作画、今の『名探偵コナン』の本編より全然かわいい気がする」との好意的なコメントや「声優も本人のままなの？」「今回のコラボって、やっぱり誰か死ぬの…？」との疑問が寄せられた。

一方で、「やば。これも『炎上案件』入りか」「頼むからプリキュア界隈まで巻き込まないでくれよ〜！」「ちょっと待って。名探偵シリーズとコナンのコラボなら、他のプリキュアシリーズはセーフってことでいいんだよね？ 。気持ちが複雑すぎる…」との反応が殺到した。これは、「名探偵コナン」テレビアニメ放送30周年と「僕のヒーローアカデミア（ヒロアカ）」10周年の記念コラボが炎上したことを指している。「ヒロアカ」は過去に登場した志賀丸太（しがまるた）というキャラクター名が旧日本軍731部隊の被験者を連想させるとして中国で炎上した経緯があり、その影響で「名探偵コナン」にも批判が及んでいた。

これには、「連帯責任みたいに騒いでるのは小紅書（のネット民）くらいで、他のSNSだとほとんど誰も気にしてないよ」「プリキュアがコナンとコラボしたら『あっち認定』、さらに別のアニメがプリキュアとコラボしたらまたって、もう無限連鎖じゃん…。このままだと将来どのアニメも見られなくなるぞ」「『ヒロアカ』の件って海外では誰も気にしてないんだよね。もし本当に完全アウトならとっくに配信停止になってるでしょ。これまでコナンとコラボした作品なんて他にもたくさんあるし。例えば『葬送のフリーレン』とか『薬屋のひとりごと』まで全部アウト扱いするの？って話」と擁護する声も集まっている。（翻訳・編集/岩田）