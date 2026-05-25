無印良品のカレー全45種が勢ぞろい！5月28日より六本木にて自分の「好き」に出合えるカレーフェス開催
2026年5月28日(木)から5月31日(日)までの4日間、六本木ヒルズ 大屋根プラザで、無印良品のレトルトカレー全45種類(※)を一度に楽しめるイベント「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」が開催される。
【写真】5月28日(木)から始まる無印良品カレーフェアにカレー全45種類が登場！
(※)カレーの種類はイベント開催時点のもの。会期中に品切れになる可能性あり。
無印良品のカレーは、「世界の食文化に学ぶ」ことをテーマのひとつとし、各国・各地域に赴き、現地ならではのスパイスや調理方法を商品開発に活かしている。
レトルトカレーは種類が豊富である一方、「いろいろ試してみたいけれど、種類が多くてどれを選べばいいか迷ってしまう」「気づけばいつも同じカレーを選んでしまい、新しい味に挑戦できていない」といった声も多く寄せられていた。
こうした声を受け、より多くのカレーを気軽に試しながら、自分にぴったりなひと皿と出合ってほしいという想いから、今回のイベントが開催される。
初夏は気温の上昇とともに食欲が落ちやすくなる一方で、カレーは暑い季節に適した食事として親しまれてきた。こうした時期にこそ多くの人にカレーの魅力を楽しんでほしい、という無印良品の想いも、本イベント開催のきっかけとなっている。
普段はなかなか出合えない味の発見や、思いがけない「好き」を見つける機会にぜひ“無印良品 カレーフェス”を訪れてみよう！
■開催概要
イベント名：45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス
開催日時：2026年5月28日(木)〜5月31日(日)11時〜19時
(6種類食べ比べの最終受付：17時40分／全45種類食べ比べの最終受付：18時)
※5月28日(木)のみ17時〜19時の開催となる
会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ
内容：カレー食べ比べ体験(有料・一部予約制)
6種類食べ比べは、ひとりのみで利用可能なプラン。
全45種類食べ比べは、4人相当の量を用意するため、4人以上のグループでの参加がおすすめ。
※アレルギー情報については、事前予約時および当日会場にて確認可能
※体験できる数には限りがあり
※45種のカレーは品切れになる可能性あり。
■6種類食べ比べ体験(事前予約枠あり・当日参加枠あり)
5つのテーマの中から気になる切り口を選びながら、自分好みのカレーを見つけていく。
※ご飯の分量は茶碗1杯分相当(約180グラム)を用意
1.「スパイス」から2種選ぶ
「北インド」「南インド」「タイ」「スリランカ」「日本」など、各地域で特徴的に使われるスパイスや香りの違いを感じながら選択できる。スパイスの個性による味わいの変化を体験できる。
2.「コク」から1種選ぶ
「ギー」「たまねぎ」「ココナッツミルク」「ピーナッツ」「かつお・こんぶ」など、カレーの「コク」を生み出す素材に注目して選択できる。素材ごとの奥深い旨みや風味の違いを楽しめる。
3.「辛さ」から1種選ぶ
「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など、辛さの種類から選択できる。同じ辛さでも異なる刺激や香りの違いを感じることができる。
4.「色」から1種選ぶ
「茶」「赤」「緑」「黄」など、カレーの色味から直感的に選択できる。見た目の印象の違いとあわせて、それぞれの味わいの個性も楽しめる。
5.マッチングから1種選ぶ
「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」「とろみ満足カレー」「軽めやさしいカレー」などのテーマから選択できる。これまで選んでいないタイプのカレーとの新しい出合いを楽しめる、おすすめの選び方だ。
参加料金：500円
参加方法：当日イベント会場にて空き状況を確認のうえ参加できるほか、事前予約でも参加可能。特設サイト内「応募フォーム」より申し込み(5月14日より予約受付中)
■全45種類食べ比べ体験(事前予約制)
無印良品全45種類のレトルトカレーを味わえる、カレーファン必見の体験。まるで「世界のカレーを旅する」ような贅沢な時間を過ごせる。
※ご飯の分量はひとり茶碗1杯分相当(約180グラム)を用意。なお、おかわりはひとり1回まで可能
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制。特設サイト内「応募フォーム」より申し込み
※5月28日(木)・29日(金)・30日(土)の予約枠は、5月14日より予約受付中。なお、5月31日(日)分のみ、5月30日(土)から予約受付開始となる
SNS投稿で「カレーガチャ」に挑戦！来場体験をさらに楽しく
SNSへ投稿すると、カレーシールが当たる「カレーガチャ」に挑戦可能。イベント体験をシェアすることで、楽しさがさらに広がる。
カレーをもっと楽しむための仕掛けも充実
会場では、食べるだけでなく「学び・発見」も楽しめるコンテンツを展開する。
・無印良品スタッフが選んだおすすめカレーランキング
・フォトスポット
・アレンジレシピ紹介
・「6種類 食べ比べ」体験もしくは「全45種類 食べ比べ」体験でクーポンがもらえる
試食をしない人でも、無印良品のカレーの世界観を存分に楽しめる空間となっている。
カレーの魅力を五感で堪能しながら、自分好みのひと皿を見つけることができる本イベント。この4日間限定のイベントで、新しい味への挑戦を始めてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】5月28日(木)から始まる無印良品カレーフェアにカレー全45種類が登場！
(※)カレーの種類はイベント開催時点のもの。会期中に品切れになる可能性あり。
レトルトカレーは種類が豊富である一方、「いろいろ試してみたいけれど、種類が多くてどれを選べばいいか迷ってしまう」「気づけばいつも同じカレーを選んでしまい、新しい味に挑戦できていない」といった声も多く寄せられていた。
こうした声を受け、より多くのカレーを気軽に試しながら、自分にぴったりなひと皿と出合ってほしいという想いから、今回のイベントが開催される。
初夏は気温の上昇とともに食欲が落ちやすくなる一方で、カレーは暑い季節に適した食事として親しまれてきた。こうした時期にこそ多くの人にカレーの魅力を楽しんでほしい、という無印良品の想いも、本イベント開催のきっかけとなっている。
普段はなかなか出合えない味の発見や、思いがけない「好き」を見つける機会にぜひ“無印良品 カレーフェス”を訪れてみよう！
■開催概要
イベント名：45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス
開催日時：2026年5月28日(木)〜5月31日(日)11時〜19時
(6種類食べ比べの最終受付：17時40分／全45種類食べ比べの最終受付：18時)
※5月28日(木)のみ17時〜19時の開催となる
会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ
内容：カレー食べ比べ体験(有料・一部予約制)
6種類食べ比べは、ひとりのみで利用可能なプラン。
全45種類食べ比べは、4人相当の量を用意するため、4人以上のグループでの参加がおすすめ。
※アレルギー情報については、事前予約時および当日会場にて確認可能
※体験できる数には限りがあり
※45種のカレーは品切れになる可能性あり。
■6種類食べ比べ体験(事前予約枠あり・当日参加枠あり)
5つのテーマの中から気になる切り口を選びながら、自分好みのカレーを見つけていく。
※ご飯の分量は茶碗1杯分相当(約180グラム)を用意
1.「スパイス」から2種選ぶ
「北インド」「南インド」「タイ」「スリランカ」「日本」など、各地域で特徴的に使われるスパイスや香りの違いを感じながら選択できる。スパイスの個性による味わいの変化を体験できる。
2.「コク」から1種選ぶ
「ギー」「たまねぎ」「ココナッツミルク」「ピーナッツ」「かつお・こんぶ」など、カレーの「コク」を生み出す素材に注目して選択できる。素材ごとの奥深い旨みや風味の違いを楽しめる。
3.「辛さ」から1種選ぶ
「赤唐辛子」「黒コショウ」「青唐辛子」など、辛さの種類から選択できる。同じ辛さでも異なる刺激や香りの違いを感じることができる。
4.「色」から1種選ぶ
「茶」「赤」「緑」「黄」など、カレーの色味から直感的に選択できる。見た目の印象の違いとあわせて、それぞれの味わいの個性も楽しめる。
5.マッチングから1種選ぶ
「異国体験カレー」「まろやかクリーミーカレー」「とろみ満足カレー」「軽めやさしいカレー」などのテーマから選択できる。これまで選んでいないタイプのカレーとの新しい出合いを楽しめる、おすすめの選び方だ。
参加料金：500円
参加方法：当日イベント会場にて空き状況を確認のうえ参加できるほか、事前予約でも参加可能。特設サイト内「応募フォーム」より申し込み(5月14日より予約受付中)
■全45種類食べ比べ体験(事前予約制)
無印良品全45種類のレトルトカレーを味わえる、カレーファン必見の体験。まるで「世界のカレーを旅する」ような贅沢な時間を過ごせる。
※ご飯の分量はひとり茶碗1杯分相当(約180グラム)を用意。なお、おかわりはひとり1回まで可能
参加料金：1500円
参加方法：事前予約制。特設サイト内「応募フォーム」より申し込み
※5月28日(木)・29日(金)・30日(土)の予約枠は、5月14日より予約受付中。なお、5月31日(日)分のみ、5月30日(土)から予約受付開始となる
SNS投稿で「カレーガチャ」に挑戦！来場体験をさらに楽しく
SNSへ投稿すると、カレーシールが当たる「カレーガチャ」に挑戦可能。イベント体験をシェアすることで、楽しさがさらに広がる。
カレーをもっと楽しむための仕掛けも充実
会場では、食べるだけでなく「学び・発見」も楽しめるコンテンツを展開する。
・無印良品スタッフが選んだおすすめカレーランキング
・フォトスポット
・アレンジレシピ紹介
・「6種類 食べ比べ」体験もしくは「全45種類 食べ比べ」体験でクーポンがもらえる
試食をしない人でも、無印良品のカレーの世界観を存分に楽しめる空間となっている。
カレーの魅力を五感で堪能しながら、自分好みのひと皿を見つけることができる本イベント。この4日間限定のイベントで、新しい味への挑戦を始めてみてはいかがだろうか。
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