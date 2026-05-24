初心者にもおすすめ！ダイソーで買えるアウトドアグッズ3選

安くてなんでも揃っているのが魅力のダイソー。今回は、キャンプ初心者でも気軽に揃えられるダイソーの高コスパギアを紹介します。

メスティンやダッチオーブン、ハンギングラックなど、調理から収納まで活躍する便利アイテムです。初めてのアウトドアにもぴったりですよ。

プチプラでアウトドア用品がそろう！

●ダッチオーブン（1100円）

アウトドア料理をワンランク上げたいならダッチオーブン。肉料理や煮込み料理、蒸し料理が驚くほどおいしく仕上がります。ダイソーなら低価格で手に入るので、試しに使ってみたい人にぴったりですよ。

SNSには「ダイソーでこれ買えるのがすごいよね」「ソロキャンプにぴったりなサイズ」といった声が。重厚感のある見た目で、キャンプ感もしっかり演出してくれます。

●メスティン ハンドル付（550円）

アウトドア好きなら一度は使いたいメスティン。炊く・煮る・焼くがこれひとつでできる万能さが魅力です。ダイソー版は約550円と手に取りやすく、初めてのキャンプ飯にもぴったり。火にかけて蒸らすだけでご飯が炊ける手軽さも人気の理由です。

「2年間使い続けてるけど全然壊れない」「これで炊くご飯がうんまいの」と愛用している人が多いアイテム。とりあえず1個持っておけば間違いない定番アイテムです。

●ハンギングラック 収納ポーチ付（770円）

キャンプをすると道具が散らかりがち。そんな悩みを解決してくれるのがハンギングラックです。ランタンや調理器具を吊るせるので、作業効率がぐっとアップ。ウッド天板やメッシュバスケットなど、こちらのラックに付けることができるアイテムも販売されています。見た目もおしゃれで、映えるキャンプサイトが簡単に作れますよ。

「これが100均で揃うの素直にすごいんだが...やるなダイソー...」「ソロキャンパー歓喜」とSNSでも評判。収納ポーチ付きで持ち運びやすいのも嬉しいポイントです。

キャンプやバーベキューで大活躍間違いなしのダイソーのアイテム。まずは気軽にアウトドアらしいアイテムをそろえてみたいという人は、チェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部