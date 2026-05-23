映画「女神降臨」の主題歌で、昨年３月にメジャーデビューしたシンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（くっち＝２１）が２３日、東京・根津神社で行われた体験型デジタルアートフェス「Ｗｒａｐｐｉｎｇ Ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ」にゲスト出演し、俳優の仲島有彩（２０）が応援に駆けつけた。

Ｋｕｃｃｉはタイドラマに出演、仲島はタイのリメークドラマに出演と「タイ作品」に関わったという共通点を持つ２人は普段から仲良しだという。Ｋｕｃｃｉのステージを見た仲島は「ファンに愛されている姿を見て、私も誰かに愛されるような俳優になりたいと強く思いました」と気を引き締めた。一方のＫｕｃｃｉは「バンド形式でステージに立つのが初めて」だったと明かし「すごく楽しい経験をさせてもらった」と喜んだ。

互いに刺激を受けることはあるかと聞かれると、Ｋｕｃｃｉは「有彩はとてもストイック。大学に行きながら仕事をして、その合間に好きな読書もしていて。年下ながら尊敬しています」と言い、仲島は「Ｋｕｃｃｉさんは自分の見せ方を知っていて、とても上手で憧れています」と笑顔で見つめ合いながら褒め合った。