「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神が巨人相手に連勝しチームは４連勝。今季最多貯金１０とした。交流戦前最後のリーグ３連戦で早々と勝ち越しを決めた。敵地東京ドームでは今季４勝１敗となった。

村上が３安打無失点、今季初完投初完封で３勝目。五回、ドラフト１位ルーキーの立石（創価大）が先制の２点適時を放ち、これがプロ初の決勝打になった。

投手戦となった試合は五回に動いた。２死二、三塁で打席に入った立石が、巨人先発の右腕・ウィットリーから中前へ快音を響かせた。２点適時打で２試合連続マルチ安打。敵地の東京ドームはどよめきと大歓声に包まれた。

「追い込まれていましたが、食らい付いてコンパクトにスイングすることを心がけました」と振り返った。初回の１打席目は初球からスイングを仕掛けてファウル。積極的な姿勢を見せたがカウント２−２からの５球目、内角高めへの１５３キロで空振り三振に倒れた。

三回２死は中前打でデビューから４試合連続安打を記録。球団のドラフト１位では２０１６年の高山俊以来１０年ぶりだった。六回には佐藤輝の中前打から１死を挟み、高寺、木浪の連打で追加点。このリードを受け先発の村上はコーナーを突く丁寧な投球で巨人打線を圧倒した。

初回、遊撃後方の打球が左翼・立石、中堅・高寺の間に落ちる不運な二塁打でピンチを背負ったが、後続を断ち無失点で切り抜けると波に乗った。七回にはキャベッジ、吉川、ダルベックの中軸を３者連続で空振り三振。八回先頭の大城に安打を許すまで２１打者連続で打ち取った。最後までリードを守り抜いた。