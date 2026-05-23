「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が22日夕、Xを更新。「政権を支持している庶民」に対し、私見を述べた。

ひろゆき氏は、昨年度の実質賃金が0.5％のマイナスだったことや、マイナスは4年連続となったことなどを伝えたNHKニュースのネット記事を添付。「給料よりも物価があがる速度が早い日本。4年連続であなたが買えるモノは減り続けてます」と指摘した。

そして「自民政権を支持している庶民は『肉屋を応援してる豚』と一緒では？」と痛烈な皮肉を交えてつづった。

この投稿に対し「もーさー。誰を応援すれば日本良くなるの？」「日本国民てスゴーイ民族 痛みに耐えてつよーくなるー」「そりゃ、政権交代なんて絶対しないと安心しきってる自民党が国民のために頑張るわけない」「応援はしていません。が、他に支持したい党もありません」「今の自民党はどこか外国のための政党かと思うくらい別物だと感じてならない」「自民政権が変われば、ちゃんと未来は変わるのでしょうか」「信じられないくらいのスピードで物価が上がってるけど、信じられないくらいのスピードで引かれるものが増えて手取りが減ってる」などとさまざまな声が寄せられている。