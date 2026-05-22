NiziUリオ、ぱっつん前髪オレンジヘア披露に絶賛の声「ギャルっぽくて可愛い」「やっぱり神ビジュ」
【モデルプレス＝2026/05/22】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が5月22日、自身のInstagramを更新。オレンジのヘアカラーのセルフショットを公開した。
【写真】24歳アイドル「ギャルっぽくて可愛い」ぱっつん前髪オレンジヘア披露
リオは、オレンジの絵文字を添え、楽屋とみられる場所でのセルフショットを公開。デニム生地のビスチェ衣装を身にまとい、オレンジ色で顔の周りにレイヤーの入ったぱっつん前髪のストレートのロングヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「オレンジヘアすごく似合ってる」「夏っぽくて素敵」「ギャルっぽくて可愛い」「やっぱり神ビジュ」「爽やかで健康的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳アイドル「ギャルっぽくて可愛い」ぱっつん前髪オレンジヘア披露
◆リオ、オレンジヘア公開
リオは、オレンジの絵文字を添え、楽屋とみられる場所でのセルフショットを公開。デニム生地のビスチェ衣装を身にまとい、オレンジ色で顔の周りにレイヤーの入ったぱっつん前髪のストレートのロングヘアを披露した。
◆リオの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オレンジヘアすごく似合ってる」「夏っぽくて素敵」「ギャルっぽくて可愛い」「やっぱり神ビジュ」「爽やかで健康的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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