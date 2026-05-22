GALNERYUS、14枚目のフルアルバム『A CRY FROM THE SKY ABOVE』7月にリリース
GALNERYUSが、14枚目のニューアルバム『A CRY FROM THE SKY ABOVE』を7月15日（水）にリリースすることが決定した。
今作はワールドワイドに活動する彼らが今年2月に開催したチリ公演とメキシコ公演のドキュメントを収録した初回限定盤Blu-ray付きに加え、恒例のTシャツ付き完全生産限定盤もラインナップ。さらにWARNER MUSIC STOREでは、Blu-rayとTシャツに加えてスペシャルグッズが付いたストア限定盤も発売。こちらは6月14日（日）までの早期予約で商品パッケージに直筆サインも実施される。
また、8月5日（水）からはアルバムリリースツアー＜“THE CRY ECHOES THROUGH THE SKY” TOUR 2026＞の開催が決定。川崎SUPERNOVA KAWASAKIを皮切りに全国10か所、ファイナルは東京 GARDEN 新木場 FACTORYとなる。
■Full Album『A CRY FROM THE SKY ABOVE』
2026年7月15日(水) 発売
購入：https://galneryus.lnk.to/ACFTSA
[収録曲] ※全仕様共通
1. CALL OF THE HORIZON
2. THE LIGHT OF HOPE
3. LET NO TIME DECAY
4. BEYOND THE SUNRISE
5. BREAK THE SILENCE!
6. TO THE LAST BREATH
7. ECHOES OF FATE
8. WITHOUT YOU
9. WHERE YOU WERE
・通常盤：WPCL-13781 / 3,740円（税込）
・初回限定盤（CD＋Blu-ray）：WPZL-32306/07 / 6,820円（税込）
・Tシャツ付き完全生産限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ(サイズM)）：WPZL-32308/09 / 9,790円（税込）
・Tシャツ付き完全生産限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ(サイズL)）：WPZL-32310/11 / 9,790円（税込）
・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き完全生産限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ(サイズM)＋グッズ）：WPZL-60102/03
/ 11,770円（税込）
・WMS限定グッズ＆Tシャツ付き完全生産限定盤（CD＋Blu-ray＋Tシャツ(サイズL)＋グッズ）：WPZL-60104/05 / 11,770円（税込）
※WMS限定グッズ＆Tシャツ付き完全生産限定盤 早期予約サイン入り受付期間：2026年5月22日（金）〜6月14日（日）23:59
■＜”THE CRY ECHOES THROUGH THE SKY” TOUR 2026＞
8/5（水）川崎 SUPERNOVA KAWASAKI
8/7（金）新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
8/8（土）長野 CLUB JUNK BOX
8/14（金）名古屋 Electric Lady Land
8/16（日）仙台 darwin
8/18（火）札幌 cube garden
8/29（土）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
8/30（日）広島 SECOND CRUTCH
9/1（火）福岡 DRUM Be-1
9/5（土）東京 GARDEN 新木場 FACTORY
関連リンク
◆GALNERYUS オフィシャルサイト