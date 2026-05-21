【これは行きたい】ケーキからチンアナゴ！「人気水族館コラボのスイーツ食べ放題」がめちゃくちゃ楽しそう♪
これはクオリティ高すぎ！
昨年も大好評を博した人気イベントが今年も帰ってきました。
ANAクラウンプラザホテル福岡（福岡市博多区）では、マリンワールド海の中道とのコラボレーション企画『アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜』を、2026年5月30日（土）から9月27日（日）まで開催します。
会場は1階オールデイダイニング クラウンカフェ。土・日・祝日限定で、スイーツとセイボリーを合わせた約40種が食べ放題で楽しめます。
メニューは、水族館の人気者をモチーフにした遊び心あふれるラインナップ。
チンアナゴとニシキアナゴが砂から顔を出す様子を再現した「なにかがひょっこりメロンショート」や、人気イルカのマロンとハルをイメージした「マロンちゃん＆ハルくんのわくわくイルカショーバナナロール」など、見た目も味も楽しいスイーツが揃います。
また同時期には、1Fロビーラウンジ TEA&DINEにて「アクアリウムアフタヌーンティー2026」も開催されます。こちらは2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、2名様以上で利用できます。
個性的なスイーツ食べ放題、ぜひチェックしてみて！
●開催概要
・アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜
期間：2026年5月30日（土）〜9月27日（日）※土・日・祝日限定
場所：ANAクラウンプラザホテル福岡 1階 オールデイダイニング クラウンカフェ
時間：15:00〜16:30※利用時間90分
料金：大人5,300円、小学生2,800円、4〜6歳（未就学児）1,500円、0〜3歳無料※税金・サービス料込
お子様特典：わくわくガチャ付き（対象：小学生以下のお子様）
メニュー例：氷だいすきリロくんのレアチーズムース、なにかがひょっこりメロンショート、ゴマタロウくんの黒ゴマムース、のんびりユキちゃんのマリンゼリー、テテレとテクくんの親子マシュマロ、意外と少食！シロワニのカップケーキ、マロンちゃん＆ハルくんのわくわくイルカショー（バナナロール）、タコクラゲの水まんじゅう、チンアナゴとニシキアナゴのディップ、マリンブルーカレー ユキちゃんのナンなん？
予約電話番号：092-472-7754
・アクアリウムアフタヌーンティー2026
期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
場所：ANAクラウンプラザホテル福岡 1F ロビーラウンジ TEA&DINE
時間：平日 15:00〜17:00／土日祝 15:30〜17:00
料金：土日祝 1名様5,300円、平日限定特別価格 1名様5,000円※税金・サービス料込
※利用は2名様以上。前日午後7時00分までの予約が必要。当日利用を希望の場合は、店舗まで電話にて問い合わせること。