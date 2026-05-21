700人絶賛レシピも！コスパ最強「厚揚げ×豚肉」がっつりメインおかず

厚揚げと豚肉は、どんな食材とも相性がよく、メインから副菜までアレンジ幅の広い万能食材です。今回は節約しながらボリューム満点のメインおかずが作れる、厚揚げ×豚肉のレシピを4つ紹介します。

▼700人以上が絶賛！ピリ辛味噌炒め

豚こまと厚揚げを豆板醤入りの味噌だれで炒めるだけ。2度話題入り・雑誌掲載の実力派で、ニラの香りと相まってご飯が止まらなくなりますよ。



▼甘辛だれが染みるすき焼き風炒め

醤油・みりん・砂糖でしっかり甘辛に仕上げたすき焼き風の一品。「豚すき焼き」人気検索上位で、厚揚げに生姜の効いたたれがじんわり染み込みます。



▼カレー粉でスパイシーに食欲増進

ごま油でカリッと炒めた豚バラと厚揚げにカレー粉をまぶすだけで、食欲そそるスパイシーな炒め物に。ニラの香りがカレー風味にぴったり合います。



▼オイスターソースで中華風コクうま

生姜の香りを立てたごま油で炒め、オイスターソースで仕上げるシンプルな炒め物。濃い味はご飯との相性抜群です。







厚揚げは豚肉の量が少なくてもボリューム感を出してくれる、節約の強い味方です。ピリ辛・すき焼き風・カレー・オイスターと味のバリエーションが豊富なので、その日の気分で使い分けながら料理を楽しんでみてください。（TEXT：青木千奈）