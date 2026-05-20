【東京都東村山市】Beisia Foods Park 東村山店オープン！日常使いしやすい商品や地域限定商品も販売

[caption id="attachment_1615447" align="aligncenter" width="600"] 店舗外観イメージ[/caption]

ベイシアは、5月20日(水)、東京都東村山市に、Beisia Foods Park 東村山店をグランドオープンした。東京都での出店は、2014年にオープンした青梅インター店以来、12年ぶり2店舗目となる。

日常使いしやすい商品を豊富に展開



東京都東村山市は、多摩地域の北西部に位置し、サツマイモや梨などの生産が盛んな地域。都心へのアクセスの利便性の良さとともに、豊かな自然も魅力のエリアだ。

ファミリー層からシニア層まで幅広く居住していることから、Beisia Foods Park 東村山店では、日常使いしやすい商品を豊富に展開していくという。

そして今後も地域の人々の生活に寄り添い、新たな「価値」を提供することでより一層愛されるお店を目指していくとしている。

青果・鮮魚・精肉・惣菜を販売する生鮮食品コーナー

Beisia Foods Park 東村山店の青果コーナーでは、高品質な有機野菜を幅広く展開するほか、



旬の果物で季節感のある売場を演出する。



鮮魚コーナーでは、生寿司や魚惣菜などの品揃えを強化し、新商品も豊富に展開することで、即食の充実を図るという。

精肉コーナーでは、ベイシアオリジナルブランド「とろ牛」を中心とした国産牛を強化するとともに、



新狭山店より導入した「焼肉専門店」コーナーを展開。焼くだけ・レンジ調理・即食に対応した簡便商品も充実させている。

惣菜コーナーでは、素材や味付け、製法にこだわった自慢の一品「香味醤油の極旨唐揚げ」や、



ボリュームとコスパが魅力のBBB(ベイシアビッグ弁当)も多彩にラインナップ。なかでも、地域の人におなじみの「ポールスタア」のソースを使用した「東村山黒焼きそば」は、東村山店限定の商品として展開される。

加工食品・銘菓・お酒等を展開する一般食品コーナー

加工食品コーナーでは、生鮮食品との組み合わせが楽しめるドレッシングや「ポールスタア」のソースなどを種類豊富に展開。また、「東京名菓ひよ子」をはじめとした銘店コーナーを展開し、プチギフトなどの需要に応える。



お酒コーナーでは、輸入ワインのバンドル販売など、家飲み需要に対応した商品を販売。



フローズン売場では、昼食ニーズに対応するパスタや具付麺のラインナップが拡充されたほか、需要が伸びているワンプレート商品や、幼児食・健康に配慮した商品まで幅広く展開し、日々の生活をより便利にする商品を揃えている。

ネットスーパーを開始

ベイシアでは、スマートフォン・パソコン上で注文した商品が、ベイシアの店舗からピックアップして自宅に配送される「ベイシアネットスーパー」のサービスを開始した。配送のほか、便利な店舗受け取りにも対応している。

「ベイシアネットスーパー」は、買い物時間を短縮したい人の要望に応えるもので、レジに並ばずに店内のサービスカウンターにて商品の受け取りが可能だ。注文受付開始は5月30日(土)、配送開始は6月2日(火)となる。

オープン記念イベントを開催！

Beisia Foods Park 東村山店のオープンを記念して、グリーティングイベントが実施される。5月30日(土)は、東村山市公式キャラクター「ひがっしー」と、東村山市5大キャラクター ラビッツ村村長「らびっこ」、



5月31日(日)は、ベイシア公式キャラクター「ベイB」、6月6日(土)は、ロッテ「コアラのマーチくん」、6月7日(日)は、三幸製菓「ホワミル」、6月13日(土)は、興和「ケロちゃん」が登場。時間などの詳細は、店頭またはベイシアアプリで確認できる。

ベイシアの想い

ベイシアは創業来、「For the Customers(すべてはお客様のために)」の理念のもと、「より良いものをより安く」をモットーとしている。

「食品のプロとして、最良の品を最良の状態でより安く届けることにこだわり、また食品を通して得られる体験を楽しんでほしい」という想いを「Foods Park」に込めている。

また、“より良いものをより安く、より新鮮でより楽しく”をテーマに、“食のテーマパーク”として地域の人々の憩いの空間づくりを目指している。

そして今後も、新規出店や改装にて「Foods Park」を展開し、次世代の食品スーパーのスタイルを確立していくという。

地域の人々の生活に寄り添うBeisia Foods Park 東村山店をチェックしてみては。

■Beisia Foods Park 東村山店

住所：東京都東村山市野口町2-17-63

アクセス：西武新宿線 東村山駅より徒歩約15分

営業時間：9:00〜22:00

定休日：1月1日

ベイシア HP：https://www.beisia.co.jp

※写真はすべてイメージ

(yukari)