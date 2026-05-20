ホ軍が村上とイチロー氏の対面の様子を投稿

【MLB】Wソックス 2ー1 マリナーズ（日本時間20日・シアトル）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場した。試合前にはマリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏との対面が実現し、ファンも「胸熱すぎる」と反応している。

ホワイトソックスが公式X（旧ツイッター）で伝えており、「Mune Ichiro」と記し、握手の絵文字を添えて投稿。ツーショット写真と、両者が談笑している映像を公開した。

写真では両者が笑顔。挨拶する映像では、イチロー氏はリラックスした様子だが、村上は“直立”で何度も頭をペコリと下げ、レジェンドへ緊張気味に接しているのがうかがえた。

ア・リーグの“HRキング”と米通算3089安打、打率.311、509盗塁を誇り、ゴールドグラブ賞をメジャー初年度から10年連続で獲得した殿堂入りのレジェンド、イチロー氏との豪華な“共演”。日本のファンも即反応した。

SNS上には「こっちまで泣きそう」「あこがれのスターだろうなぁ」「緊張感ありあり」「目の前で打ってほしい」「特別な時間だったでしょう」「2人の伝説」「めっちゃ特別な瞬間」「共演は熱い」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）