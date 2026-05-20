Nextorage株式会社は、5月20日（水）にスタートした「第4回 Amazonスマイル SALE」と、続く「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」に参加する。

CFexpress Type BおよびType Aメモリーカード、SDXC/microSDXC UHS-IIメモリーカード、ポータブルSSD、各種カードリーダーなどを最大37%OFFで販売する。

セール期間

CFexpress Type B メモリーカード

CFexpress Type B メモリーカード用カードリーダー

CFexpress Type A メモリーカード

CFexpress Type A メモリーカード用カードリーダー

SDXC UHS-II メモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

microSDXC UHS-II メモリーカード

microSD & SDメモリーカード用マルチスロットカードリーダー

第4回 Amazonスマイル SALE：5月27日（水）9時00分～6月2日（火）23時59分 暮らし応援 初夏のお買い得SALE：5月20日（水）12時00分～5月27日（水）8時59分NX-B2PRO1330G（1330GB）：261,780円→222,513円（15%OFF） NX-B2PRO660G（660GB）：134,850円→107,880円（20%OFF） NX-B2PRO330G（330GB）：77,680円→62,144円（20%OFF） NX-B2PRO165G（165GB）：38,600円→30,880円（20%OFF） NX-B3AE2000G（2000GB）：194,610円→155,688円（20%OFF） NX-B3AE1000G（1000GB）：108,840円→87,072円（20%OFF） NX-B3AE500G（500GB）：59,250円→47,400円（20%OFF） NX-B3SE1024G（1024GB）：82,170円→69,845円（15%OFF） NX-B3SE512G（512GB）：50,060円→40,048円（20%OFF） NX-B3SE256G（256GB）：29,110円→23,288円（20%OFF） NX-B2SE128G（128GB）：15,180円→13,660円（10%OFF）NX-SB1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→12,580円（10%OFF） NX-SB1SE（USB 20Gbps）：8,990円→8,090円（10%OFF） NX-MFB1SE（USB 10Gbps）：8,990円→8,090円（10%OFF）NX-A2PRO640G（640GB）：104,720円→83,775円（20%OFF） NX-A2PRO320G（320GB）：55,720円→44,576円（20%OFF） NX-A2PRO160G（160GB）：34,970円→27,976円（20%OFF） NX-A1PRO80G（80GB）：15,980円→14,380円（10%OFF） NX-A1PRO40G（40GB）：9,980円→8,980円（10%OFF） NX-A2AE2000G（2000GB）：179,640円→143,712円（20%OFF） NX-A2AE1000G（1000GB）：109,160円→87,328円（20%OFF） NX-A2AE500G（500GB）：58,460円→46,768円（20%OFF） NX-A2SE1024G（1024GB）：100,460円→80,368円（20%OFF） NX-A2SE512G（512GB）：50,360円→40,288円（20%OFF） NX-A2SE256G（256GB）：33,560円→26,848円（20%OFF） NX-A1SE1920G（1920GB）：79,980円→63,984円（20%OFF）NX-SA1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→12,580円（10%OFF） NX-MFA1SE（USB 10Gbps）：8,990円→8,090円（10%OFF）NX-F2PRO256G（256GB）：46,560円→41,904円（10%OFF） NX-F2PRO128G（128GB）：25,740円→23,166円（10%OFF） NX-F2PRO64G（64GB）：13,620円→12,258円（10%OFF） NX-F2SE512G（512GB）：47,120円→37,696円（20%OFF） NX-F2SE256G（256GB）：27,260円→21,808円（20%OFF） NX-F2SE128G（128GB）：15,560円→12,448円（20%OFF）NX-DF1CL（USB 10Gbps）：7,980円→7,180円（10%OFF）NX-M2SE512G（512GB）：38,610円→30,888円（20%OFF） NX-M2SE256G（256GB）：21,410円→17,128円（20%OFF） NX-M2SE128G（128GB）：13,610円→10,888円（20%OFF）NX-MMF1CL（USB 5Gbps）：4,980円→4,480円（10%OFF）