「なんでこんなに考えすぎる？」40代以降に増えやすい“脳疲労”とメンタル疲れの関係
些細なことが気になってしまう。考えても仕方ないとわかっているのに、頭の中でぐるぐる考え続けてしまうことありませんか？40代以降は、体の疲れだけでなく“脳の疲れ”もメンタルに影響しやすくなります。これは気持ちの問題だけではなく、“脳が休めていない状態”が関係しているからかもしれません。
“考えすぎる状態”は脳が疲れているサインかも
脳は、情報整理や感情処理をしながら働いています。しかし、常に情報に触れ続けていると、脳は休まりにくくなります。
気づかないうちに“小さな緊張”が積み重なっている
メンタル疲れは、大きなストレスだけで起こるわけではありません。
スマートフォンを見続ける、人とのやり取りが途切れない、常に予定や不安を考えているなど、“小さな緊張”が積み重なることで、脳も体も休まりにくくなっていくのです。特に40代以降は、仕事・家庭・将来など、考えること自体が増えやすい時期でもあります。
“考えない時間”を意識してつくることが大事
メンタル疲れを整えるために大切なのは、“無理に前向きになること”ではありません。スマートフォンから離れる、軽く歩く、湯船につかる、ぼんやりする時間をつくるなどの習慣をつくるだけでも、脳は休まりやすくなるでしょう。
最近は“常に整っている状態”よりも、“疲れを溜め込みすぎないこと”が重視されるようになっています。
考えすぎてしまうときは、気持ちが弱いのではなく、“脳が休めていない状態”が続いているだけかもしれません。だからこそ必要なのは、無理に切り替えることではなく、少し止まること。小さく休ませ、小さく切り替える習慣が、40代以降のメンタルを自然に支えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容はストレス・脳疲労・生活習慣に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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