ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を5月19日から期間限定で発売する。

同商品は、清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせたアイスクリーム。突き抜けるようなミントの爽快感に、チョコチップの食感がアクセントとなり、思わず癖になる味わいに仕上げた。これからの暑い夏にぴったりな爽やかな味わいを楽しんでほしいという。

ハーゲンダッツは、アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程において品質へのこだわりを徹底的に追求し続けている。

チョコミントフレーバーはこれまで多くのファンに支持され、年々市場シェアを拡大しており、夏の最盛期に合わせて発売されている。ハーゲンダッツでも、2020年発売のミニカップ「ホワイトミント＆ショコラ」、2024年発売のバー「ショコラミントクランチ」はチョコミン党から高い注目を集め、多くの消費者から好評を得た。



ミニカップ「ショコラミント エクストラ」

今回、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発した。チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度まで試食を重ね、チョコとミントの最適なバランスを追求した。

ミントアイスクリームは、従来のミントフレーバーに比べてミントを多く配合し、すっきりとした爽快感が楽しめる味わいに仕上げた。着色料を使用せず、素材本来の白さを活かしたミントアイスクリームもハーゲンダッツならではのこだわりとなっている。

チョコチップは、すっきりとしたミントと相性のよい、甘さ控えめでカカオ感のあるビターな味わいに仕上げた。パリっとした食感と口どけにこだわり、全体にバランスよく散りばめることで、ほどよいくちどけとともに、最後の一口まで心地よい食感を楽しめる。

［小売価格］373円（税込）

［発売日］5月19日（火）

ハーゲンダッツジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp