2年の夏に全国制覇、3年夏も決勝で慶応高に敗れるも準V

高校時代のチームメートはいまも親友であり、同時にライバルでもある。東京六大学野球春季リーグで17日、明大・湯田統真投手（3年）が早大2回戦に先発し7回無失点の快投。宮城・仙台育英高時代の“元同僚たち”との対戦を制した。チームも10-3で勝ち、2連勝で勝ち点を獲得し、2季連続優勝の可能性をつないだ。

「わざと並べてきたのだと思いますが、そこは動揺せず、私情を挟まずにいきました」。湯田は試合後、そう振り返り苦笑した。相手の早大打線は「6番・指名打者」が2学年下の川尻結大捕手（1年）、7番が同級生の尾形樹人捕手（3年）、8番が1学年下の湯浅桜翼内野手（2年）。仙台育英高時代のチームメートが3人並んでいた。

両チーム無得点の2回には、1死から川尻を右飛に仕留め、尾形には味方のエラーで出塁を許したが、湯浅を低めいっぱいの145キロの速球で見逃し三振に斬って取った。

早大には同級生の高橋煌稀投手（3年）もいる。明大は前日の1回戦でその高橋煌に6回までノーヒットに抑えられていたが、終盤に打線が爆発し、9-4で先勝していた。

実は、湯田はこのカードが始まる直前、早大にいる仙台育英高時代の同級生とコミュニケーションアプリ「LINE」を通じて連絡を取っていた。「尾形から『そっちの1回戦の先発は誰？』と聞かれて、『俺ではない』と答えたのですが、向こうはちゃらんぽらんなことを言っていて、高橋だとは教えてくれなかった。明早戦はLINE上で始まっていました」とおどける。

湯田は仙台育英高2年の夏、全国制覇に貢献。3年夏は決勝で神奈川・慶応高に敗れたものの準優勝を果たした。高橋煌、仁田陽翔投手（立正大）とともに「150キロトリオ」と呼ばれていた。今も刺激を与えあう仲である。

「僕がスライダーピッチャーであることは高校時代の仲間にバレている」

この日は最速151キロのストレート、スライダー、チェンジアップを交えながら、カーブを多投。「僕がスライダーピッチャーであることは、高校時代のチームメートにバレていて、2ストライクを取ったら山を張ってくると思ったので、そこでカーブを使いました」。してやったりだ。

その湯田は、故障などもあって昨年までリーグ戦登板なし。今季ようやくチャンスをつかみ、いきなり開幕戦の東大1回戦の先発を任されると、6回6安打無失点に抑えた。しかし、慶大3回戦に先発した際、2点リードで迎えた2回に、先頭打者を1球もストライクが入らないまま四球を歩かせ、これをきっかけに逆転を許したことで戸塚俊美監督の信頼を失い、翌週の立大との対戦ではリリーフに回された。だから、この日は“汚名返上”を懸けたテストの意味合いを含んでいたのだ。

リーグ戦自己最多の95球を投げ、7回4安打1四球無失点。戸塚監督は「簡単に四球を出さなかったのがよかった。3ボールになっても粘って打ち取っていたので、そこは若干成長している」と評価しつつ、「できればカウント2-2までで終われるように、もう1つ上を目指してほしい」と注文もつけた。湯田自身も「3ボールにして自分を苦しめるところがあった。そこはもう少し改善できると思います」と反省した。

夢は来年の秋のドラフトで、高校時代の仲間たちと一緒に指名されプロ入りすること。「野球を続ける以上、プロにはなりたい。結果的に、仙台育英の選手がみんなドラフト上位で行ければいいなと思います」と声を弾ませる。成長とアピールの時間は、まだ1年以上残されている。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）