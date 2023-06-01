１７日、湖北省武漢市の湖北省博物院を見学する観光客。（武漢＝新華社配信／趙軍）

【新華社北京5月18日】国際博物館の日（5月18日）を迎え、中国各地の博物館は多くの観光客でにぎわった。

１７日、貴州省銅仁市の簫笛博物館を見学する子ども。（銅仁＝新華社配信／胡攀学）

１７日、江蘇省南京市の南京博物院を見学する観光客。（南京＝新華社配信／楊素平）

１７日、多くの来館者が訪れた山東省の青州博物館。（青州＝新華社配信／王継林）

１７日、湖北省宜昌市の湖北三峡移民博物館を見学する観光客。（宜昌＝新華社配信／王輝富）

１６日、甘粛省蘭州市の甘粛省博物館で展示品を見る子ども。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）

１７日、湖南省常寧市の水口山工人運動紀念館を見学する観光客。（常寧＝新華社配信／周秀魚春）

１７日、河南省の南陽市博物院で、伝統文化の要素を取り入れたパフォーマンスを披露する出演者。（南陽＝新華社配信／高嵩）

１７日、江蘇省連雲港市の漁村文化博物館を見学する観光客。（連雲港＝新華社配信／王春）

１７日、河北省唐山市の豊潤博物館で、泥人形「泥塑象尊」の制作技法を子どもたちに解説する光華道幼稚園の教師。（唐山＝新華社配信／朱大勇）

１６日、湖南省張家界市の乖幺妹（かいようまい）トゥチャ族織錦芸術館で織錦技術を学ぶ大学生。（張家界＝新華社配信／呉勇兵）

１７日、河北省石家荘市の河北博物院を見学する観光客。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

１７日、湖南省衡陽市にある船山時計博物館で、懐中時計の展示エリアを撮影する観光客。（衡陽＝新華社配信／劉欣栄）

１７日、江蘇省泰州市の電気メーター博物館で、メーターの構造と動作原理を来館者に説明する解説員。（泰州＝新華社配信／周社根）

１７日、河南省済源市の済源博物館を見学する観光客。（済源＝新華社配信／段二平）

１７日、山東省の棗荘市博物館で、仮想現実（ＶＲ）ゴーグルを装着して発掘現場を体験する来館者。（棗荘＝新華社配信／孫中竽）

１７日、雲南省騰衝市の馬幇博物館を見学する観光客。（騰衝＝新華社配信／趙輝）

１７日、江蘇省揚州市の中国大運河博物館を見学する観光客。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）

１６日、広西チワン族自治区南寧市の広西博物館で「西漢大銅馬」を見る人々。（南寧＝新華社配信／喩湘泉）

１７日、江蘇省揚州市の中国大運河博物館を見学する観光客。（揚州＝新華社配信／任飛）

１７日、山東省煙台市にある中国地質博物館の分館で古生物の知識を学ぶ観光客。（煙台＝新華社配信／唐克）

１７日、江蘇省の無錫博物院に展示されているセミをかたどった装飾品「金蝉玉葉（きんせんぎょくよう）」。（無錫＝新華社配信／還月亮）

１７日、山東省済南市の山東博物館で青銅器「亜醜鉞（あしゅうえつ）」にスマートフォンを向ける観光客。（済南＝新華社配信／郝鑫城）

１７日、江蘇省常州市の春秋淹城博物館でタッチパネルを操作する観光客。（常州＝新華社配信／陳暐）

１６日、安徽省合肥市の地質博物館で恐竜化石模型を見る観光客。（合肥＝新華社配信／陳三虎）

１６日、河北省石家荘市の河北博物院で国宝級文化財「長信宮灯」を見る観光客。（石家荘＝新華社配信／張暁峰）

１７日、湖南省の衡陽建湘工業歴史博物館を見学する観光客。（衡陽＝新華社配信／曹正平）

１７日、四川省広漢市の三星堆博物館を見学する観光客。（広漢＝新華社配信／翁光建）

１６日、広西チワン族自治区来賓市の莫土司衙署博物館で、土司文化と所蔵品の説明をする子ども解説員。（来賓＝新華社配信／樊紹光）