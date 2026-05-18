今日18日の日中は全国的に強い日差しが照り付け、気温が高くなりました。大分県日田市などで最高気温が35℃を超えて全国で今年初の猛暑日になったほか、真夏日地点数、夏日地点数ともに今年最多で、記録ずくめの暑さとなりました。明日19日も季節先取りに暑さになりますが、24日(日)以降もかなりの高温となる見込みで、熱中症に注意・警戒が必要です。

日田と豊岡で35℃超 全国で今年初の猛暑日

今日18日、日本付近は背の高い高気圧に覆われて、東北から九州の広い範囲で強い日差しが照り付けました。日中はハイペースで気温が上がり、13時前に日田市(大分)で気温が35℃を超え、全国で今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)となりました。その後、豊岡(兵庫)でも、14時前に35℃を超えました。





最高 気温 30℃以上の 真夏日 地点数は、昨日17日の200地点を上回り、今日18日は15時30分までに今年最多の310地点となっています。 真夏日 地点数が300地点を超えるのは5月としては7年ぶりです。また、今日18日は、5月の観測史上1位(タイ含む)の最高 気温 となった所が、西日本を中心に42地点もありました。岩泉(岩手)では最高 気温 32.1℃を記録し、今年初の 真夏日 となりました。最高 気温 25℃以上の夏日地点数も今年最多の677地点(南鳥島を除く)となりました。東京都心では、昨日17日に今年初 真夏日 となりましたが、今日18日の15時30分までの最高 気温 は29.3℃で、 真夏日 一歩手前でした。 真夏日 地点数、夏日地点数はこのあとさらに増える可能性があります。

明日19日も猛暑日に迫る暑さ 熱中症に警戒を

明日19日も日本付近は、日中いっぱいは高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。予想最高気温は、福島市、桐生市(群馬)で34℃、熊谷市(埼玉)、日田市(大分)で33℃などとなっており、猛暑日に迫る暑さとなる見込みです。東京都心と大阪市は最高気温29℃、名古屋市は30℃の予想で汗ばむ暑さとなるでしょう。



その後は20日(水)頃まで、季節先取りの暑さとなる所が多いですが、21日(木)は雨などの影響でいったん20℃前後まで気温の下がる所が多い見込みです。気温変化の激しい1週間となるため、服装選びや体調管理にお気をつけください。

24日頃から再び高温傾向

今日18日、気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表しました。「早期天候情報」とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温となる可能性がいつもより高まっているときに注意を呼びかけるために発表されます。



向こう2週間は暖かい空気に覆われやすいため気温の高い日が多く、関東から沖縄の広い範囲で、24日頃からかなり高くなる見込みです。熱中症などの健康管理や農作物の管理に注意してください。