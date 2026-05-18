桑木志帆が滑り込み“確定” 渋野日向子に菅楓華…「全米女子オープン」の有資格者は？
6月4日に開幕する海外メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の出場有資格者が続々と決まっている。
【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米切符獲得でこの笑顔
2021年、24年大会を制した笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有といったメジャー覇者が名を連ねる。昨年大会トップ10では竹田麗央、渋野日向子が出場権を手にしている。昨季の米ポイントランキングトップ30では、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみが出場する。これまでに世界各地で予選会が開催された。4月20日に千葉県・房総カントリークラブで行われた日本予選会では、後藤未有、高橋彩華が通過。尾関彩美悠は補欠1番手だった、2週前に繰り上がりの連絡が届き、すでにエントリーを済ませている。5月11日にマサチューセッツ州マールボロCCで開催された予選会では、吉田優利が1枠をつかみ切り、出場権を獲得した。3月23日付の世界ランキング75位以内の資格で、佐久間朱莉、菅楓華、小祝さくら、河本結らが出場。また、5月25日付の世界ランキング75位以内にも出場枠が設けられており、先週の国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」を制した桑木志帆が滑り込む見込みとなっている。さらに、全米前週の米ツアー「ショップライトLPGA」を制した選手にも、出場権が付与される。まだ出場資格を持たない米ツアーメンバーは、ここでの一発逆転を目指すことになる。【全米女子オープンの主な出場資格】1.過去10年間の全米女子オープン覇者笹生優花2.昨年の全米女子オープントップ10竹田麗央、西郷真央、渋野日向子8.過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者古江彩佳9.過去5年間のAIG女子オープン（全英）覇者山下美夢有10.昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ17.3月23日付の世界ランキング上位75人佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくら18.出場資格を持たない、5月25日付の世界ランキング上位75人20.予選会通過者など後藤未有、高橋彩華、尾関彩美悠、吉田優利
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2021年、24年大会を制した笹生優花をはじめ、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有といったメジャー覇者が名を連ねる。昨年大会トップ10では竹田麗央、渋野日向子が出場権を手にしている。昨季の米ポイントランキングトップ30では、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみが出場する。これまでに世界各地で予選会が開催された。4月20日に千葉県・房総カントリークラブで行われた日本予選会では、後藤未有、高橋彩華が通過。尾関彩美悠は補欠1番手だった、2週前に繰り上がりの連絡が届き、すでにエントリーを済ませている。5月11日にマサチューセッツ州マールボロCCで開催された予選会では、吉田優利が1枠をつかみ切り、出場権を獲得した。3月23日付の世界ランキング75位以内の資格で、佐久間朱莉、菅楓華、小祝さくら、河本結らが出場。また、5月25日付の世界ランキング75位以内にも出場枠が設けられており、先週の国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」を制した桑木志帆が滑り込む見込みとなっている。さらに、全米前週の米ツアー「ショップライトLPGA」を制した選手にも、出場権が付与される。まだ出場資格を持たない米ツアーメンバーは、ここでの一発逆転を目指すことになる。【全米女子オープンの主な出場資格】1.過去10年間の全米女子オープン覇者笹生優花2.昨年の全米女子オープントップ10竹田麗央、西郷真央、渋野日向子8.過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者古江彩佳9.過去5年間のAIG女子オープン（全英）覇者山下美夢有10.昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ17.3月23日付の世界ランキング上位75人佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくら18.出場資格を持たない、5月25日付の世界ランキング上位75人20.予選会通過者など後藤未有、高橋彩華、尾関彩美悠、吉田優利
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