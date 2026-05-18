ヒルトン東京「夏のランチ・ディナービュッフェ」。スパイス香るアジアン料理や新登場のタコスでエキゾチックな美食体験
◆ヒルトン東京「夏のランチ・ディナービュッフェ」。スパイス香るアジアン料理や新登場のタコスでエキゾチックな美食体験
ヒルトン東京の「マーブルラウンジ」にて、2026年6月5日（金）から期間限定で、夏の暑さを吹き飛ばすような特別なビュッフェプラン「夏のランチ・ディナービュッフェ」を開催。
スパイスやハーブを効かせたインターナショナルな料理が揃い、ホテルならではの本格的なラインナップに期待が膨らむ。エキゾチックな味わいを楽しみながら、まるで異国を旅するような美食体験を満喫して。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京「マーブルラウンジ」で、2026年6月5日（金）から「夏のランチ・ディナービュッフェ」を開催
・スパイスやハーブを使った多彩なエスニック料理を食べ放題で堪能できる
・ライブコーナーで提供されるローストビーフはしっとりジューシー
・ディナーには「メキシカンタコスステーション」が新登場。好きな具材をトルティーヤに包んで味わえる
・食後には、レモンをテーマにした夏のスイーツビュッフェから厳選した10種のスイーツを好きなだけ
食欲をそそるローストビーフや多彩なスパイス料理に夢中
サラダバーには、新鮮な野菜やコンディメントなど常時20種類のアイテムと5種類のドレッシングが並ぶ。好きな食材を組み合わせてオリジナルサラダが作れるほか、中東風の「ひよこ豆とマンゴーのサラダ」や、インドや東アフリカで親しまれているパクチーやクミンが香る「カチュンバルサラダ」なども楽しめるのがうれしい。
ライブコーナーでは、シェフが低温で5時間かけてじっくり火入れした「ローストビーフ」も提供。ピンク色のしっとりとしたお肉を、赤ワインソースやおろしポン酢ソースとともに召し上がれ。
このほか、オレンジの甘酸っぱさとショウガや唐辛子がアクセントの「オリエンタルオレンジチキン」や、インドのフレッシュチーズ、パニールを濃厚でまろやかなトマトバターソースで煮込んだ「パニールマカニ」、青唐辛子の爽やかな辛さとココナッツミルクが調和する「タイ風シーフードグリーンカレー」など、世界各国のスパイス料理を心ゆくまで堪能して。
8種類のホットディッシュに加え、ディナー限定でタコスステーションも
サラダカウンターや各種ブレッド、生ハムを含むシャルキュトリー＆チーズなどの冷菜に加え、「カサゴ強火蒸し 豆鼓ソース」や濃厚なうまみが後を引く「ポークと野菜の黒カレー」などこだわりのホットディッシュも8種類。
さらにディナービュッフェにはメキシカンタコスも登場するので、お楽しみに。
新登場のタコスや握りたてのお寿司などライブ感あふれるディナービュッフェ
今回のディナービュッフェでは「メキシカンタコスステーション」が初登場。ほぐしたチキンをトマトやタマネギ、燻製唐辛子などで煮込んだ「チキンティンガ」など、ソフトトルティーヤにお好みの食材を包んだタコスが味わえる。
さらに、板前が目の前で握る3種の寿司や、丁寧にカーヴィングされる「ローストビーフ」、パスタカウンターで提供されるできたての「パスタアラビアータ」など、ライブ感たっぷりの演出にときめく。
食後には、「マーブルラウンジ」で開催中のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」から厳選された10種類のスイーツも好きなだけ。ロンネフェルト社の紅茶を含む豊富なドリンクと一緒に、優雅なティータイムまで欲張りに楽しんで。
◆ビュッフェの会場は？
ホテルビュッフェの老舗で味わう贅沢メニューと魅惑のスイーツ
ホテルビュッフェの先駆けでもある、ヒルトン東京内の「マーブルラウンジ」。シーズン毎に提供される楽しさあふれるスイーツの数々、豊富なメニューレパートリー。味わいと驚きを常に提供する空間によってビュッフェの概念が覆されそう。
ヒルトン東京の「マーブルラウンジ」にて、2026年6月5日（金）から期間限定で、夏の暑さを吹き飛ばすような特別なビュッフェプラン「夏のランチ・ディナービュッフェ」を開催。
スパイスやハーブを効かせたインターナショナルな料理が揃い、ホテルならではの本格的なラインナップに期待が膨らむ。エキゾチックな味わいを楽しみながら、まるで異国を旅するような美食体験を満喫して。
・ヒルトン東京「マーブルラウンジ」で、2026年6月5日（金）から「夏のランチ・ディナービュッフェ」を開催
・スパイスやハーブを使った多彩なエスニック料理を食べ放題で堪能できる
・ライブコーナーで提供されるローストビーフはしっとりジューシー
・ディナーには「メキシカンタコスステーション」が新登場。好きな具材をトルティーヤに包んで味わえる
・食後には、レモンをテーマにした夏のスイーツビュッフェから厳選した10種のスイーツを好きなだけ
食欲をそそるローストビーフや多彩なスパイス料理に夢中
サラダバーには、新鮮な野菜やコンディメントなど常時20種類のアイテムと5種類のドレッシングが並ぶ。好きな食材を組み合わせてオリジナルサラダが作れるほか、中東風の「ひよこ豆とマンゴーのサラダ」や、インドや東アフリカで親しまれているパクチーやクミンが香る「カチュンバルサラダ」なども楽しめるのがうれしい。
ライブコーナーでは、シェフが低温で5時間かけてじっくり火入れした「ローストビーフ」も提供。ピンク色のしっとりとしたお肉を、赤ワインソースやおろしポン酢ソースとともに召し上がれ。
このほか、オレンジの甘酸っぱさとショウガや唐辛子がアクセントの「オリエンタルオレンジチキン」や、インドのフレッシュチーズ、パニールを濃厚でまろやかなトマトバターソースで煮込んだ「パニールマカニ」、青唐辛子の爽やかな辛さとココナッツミルクが調和する「タイ風シーフードグリーンカレー」など、世界各国のスパイス料理を心ゆくまで堪能して。
8種類のホットディッシュに加え、ディナー限定でタコスステーションも
サラダカウンターや各種ブレッド、生ハムを含むシャルキュトリー＆チーズなどの冷菜に加え、「カサゴ強火蒸し 豆鼓ソース」や濃厚なうまみが後を引く「ポークと野菜の黒カレー」などこだわりのホットディッシュも8種類。
さらにディナービュッフェにはメキシカンタコスも登場するので、お楽しみに。
新登場のタコスや握りたてのお寿司などライブ感あふれるディナービュッフェ
今回のディナービュッフェでは「メキシカンタコスステーション」が初登場。ほぐしたチキンをトマトやタマネギ、燻製唐辛子などで煮込んだ「チキンティンガ」など、ソフトトルティーヤにお好みの食材を包んだタコスが味わえる。
さらに、板前が目の前で握る3種の寿司や、丁寧にカーヴィングされる「ローストビーフ」、パスタカウンターで提供されるできたての「パスタアラビアータ」など、ライブ感たっぷりの演出にときめく。
食後には、「マーブルラウンジ」で開催中のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」から厳選された10種類のスイーツも好きなだけ。ロンネフェルト社の紅茶を含む豊富なドリンクと一緒に、優雅なティータイムまで欲張りに楽しんで。
◆ビュッフェの会場は？
ホテルビュッフェの老舗で味わう贅沢メニューと魅惑のスイーツ
ホテルビュッフェの先駆けでもある、ヒルトン東京内の「マーブルラウンジ」。シーズン毎に提供される楽しさあふれるスイーツの数々、豊富なメニューレパートリー。味わいと驚きを常に提供する空間によってビュッフェの概念が覆されそう。