瀬古歩夢所属のル・アーヴルが残留確定！ ハリル率いるナントは試合中止…PSGは敗戦／リーグ・アン最終節
2025−26シーズンのリーグ・アン最終節が現地時間17日に開催された。
最終節の全9試合は一斉開催。5連覇が確定したパリ・サンジェルマン（PSG）はパリFCとのダービーに臨み1−2で敗れた。27分にウスマン・デンベレが途中交代するアクシデントに見舞われると、49分にブラッドリー・バルコラが先制点をもたらすも、75分と90＋3分に失点。現地時間30日に控えるアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝前最後の試合を白星で飾ることができなかった。
2位RCランスはリヨンとの上位対決に4−0で快勝したほか、マルセイユやオセールも勝利を収めた。南野拓実が所属するモナコはストラスブールに4−5で敗戦。FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバーに名を連ねた瀬古歩夢が所属するル・アーヴルはロリアンを撃破し、入れ替え戦行きを回避している。
すでにリーグ・ドゥ（2部リーグ）降格が決定しているナントの試合は、前半途中に一部サポーターがピッチに雪崩れ込み、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督や選手たちが避難を余儀なくされる事態に。フランス紙『レキップ』によると、同日中の再開が不可能との判断により中止が発表されたようだ。
最終節の試合結果と順位表は以下の通り。
最終節・試合結果
ストラスブール 5−4 モナコ
リヨン 0−4 RCランス
マルセイユ 3−1 レンヌ
ニース 0−0 メス
ロリアン 0−2 ル・アーヴル
パリFC 2−1 パリ・サンジェルマン
リール 0−2 オセール
ナント 中止 トゥールーズ
スタッド・ブレスト 1−1 アンジェ
順位表
※カッコ内は（勝ち点／得失点差）
1位 パリ・サンジェルマン（76／＋45）
2位 RCランス（70／＋31）
3位 リール（61／＋15）
───────CL出場圏───────
4位 リヨン（60／＋13）
───────CL予選出場圏───────
5位 マルセイユ（59／＋18）
───────EL出場圏───────
6位 レンヌ（59／＋9）
───────ECL出場圏───────
7位 モナコ（54／＋6）
8位 ストラスブール（53／＋11）
9位 ロリアン（45／-3）
10位 トゥルーズ（44／＋1）※1試合未消化
11位 パリFC（44／-3）
12位 スタッド・ブレスト（39／-12）
13位 アンジェ（36／-19）
14位 ル・アーヴル（35／-12）
15位 オセール（34／-10）
───────入れ替え戦───────
16位 ニース（32／-23）
───────自動降格圏───────
17位 ナント（23／-23）※1試合未消化
18位 メス（17／-44）
最終節の全9試合は一斉開催。5連覇が確定したパリ・サンジェルマン（PSG）はパリFCとのダービーに臨み1−2で敗れた。27分にウスマン・デンベレが途中交代するアクシデントに見舞われると、49分にブラッドリー・バルコラが先制点をもたらすも、75分と90＋3分に失点。現地時間30日に控えるアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝前最後の試合を白星で飾ることができなかった。
すでにリーグ・ドゥ（2部リーグ）降格が決定しているナントの試合は、前半途中に一部サポーターがピッチに雪崩れ込み、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督や選手たちが避難を余儀なくされる事態に。フランス紙『レキップ』によると、同日中の再開が不可能との判断により中止が発表されたようだ。
最終節の試合結果と順位表は以下の通り。
最終節・試合結果
ストラスブール 5−4 モナコ
リヨン 0−4 RCランス
マルセイユ 3−1 レンヌ
ニース 0−0 メス
ロリアン 0−2 ル・アーヴル
パリFC 2−1 パリ・サンジェルマン
リール 0−2 オセール
ナント 中止 トゥールーズ
スタッド・ブレスト 1−1 アンジェ
順位表
※カッコ内は（勝ち点／得失点差）
1位 パリ・サンジェルマン（76／＋45）
2位 RCランス（70／＋31）
3位 リール（61／＋15）
───────CL出場圏───────
4位 リヨン（60／＋13）
───────CL予選出場圏───────
5位 マルセイユ（59／＋18）
───────EL出場圏───────
6位 レンヌ（59／＋9）
───────ECL出場圏───────
7位 モナコ（54／＋6）
8位 ストラスブール（53／＋11）
9位 ロリアン（45／-3）
10位 トゥルーズ（44／＋1）※1試合未消化
11位 パリFC（44／-3）
12位 スタッド・ブレスト（39／-12）
13位 アンジェ（36／-19）
14位 ル・アーヴル（35／-12）
15位 オセール（34／-10）
───────入れ替え戦───────
16位 ニース（32／-23）
───────自動降格圏───────
17位 ナント（23／-23）※1試合未消化
18位 メス（17／-44）