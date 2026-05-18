◆ 追い上げムードもチャンス逸す「セーフになる脚力はもっている、迷いが出たのかな」

日本ハムは17日、西武と対戦し3−6で敗れた。3点を追う7回、二死一・二塁で万波中正が適時打を放つも、一塁走者の上川畑大悟が走塁死となり、1点を返すにとどまった。

追い上げムードを作るも、チャンスを逸した日本ハム。17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏が「万波の適時打がセンターに抜けたが、一塁走者が三塁でアウトになったのが痛かった。行くなとは言いません、この当たりで最初から三塁行くよという気持ちで走っているかという所なんですよ」と苦言を呈すと、MCの岩本勉氏も「ちょっと二塁ベースの所で緩んだようにも見える」と指摘。さらに辻氏が「当然長打が嫌で後ろに守っているので、最初から行けばセーフになる脚力はもっていると思う。ちょっと迷いが出たのかなという所ですね」と分析すると、岩本氏は「次の打者が絶好調のレイエス」と語り、辻氏も「そこなんですよ」と頷いた。

さらに岩本氏が「このプレーの後も結構賛否が出たが、僕は試合後に私情も入れながらのコメントを出した。というのも、数日前に（二軍本拠地の）鎌ヶ谷で、一生懸命野球に向き合っている上川畑大悟を見ていたんです。右に左にセンターにと3安打を打った試合があったんですよね。さあ次は一軍だぞと、そういう気持ちで今日の上川畑を見ていた。そうすると適時打も出るじゃないですか、なのでその欲を持ったプレーにあまり言及しなかった。でも周りは結構厳しい声も多くて…」と熱弁を振ると、辻氏は「もちろんそうでしょうね。でもあそこ行ったらすごく大きなプレーじゃないですか。だから失敗したことよりも、あそこを全力で最初から狙っていたのかという所だけなんですよ。そこだけを監督と話し合えばいいことだ」と課題を明示した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』