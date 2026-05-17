コムドットゆうま＆あむぎり「サツコレ」アーティストとして共演 熱い掛け合いで会場沸かす【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】5人組YouTuberコムドットの悠馬（ゆうま）、AMUGIRI（あむぎり）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】コムドットメンバー、アーティストとして共演
シックなジャケット姿で登場したゆうまは、メジャーデビュー曲「カーテン」からスタート。優しい美声を会場に響かせた。その後、あむぎりを呼び込むと、「凡人マイウェイ」（AMUGIRI feat.悠真）へ。2人で熱い掛け合いで会場を沸かせた。
その後、ゆうまが「僕、ちょっとお時間きてしまいましたんで。この後ね、あむぎりくんが最高に盛り上げてくれるんで、みんな一緒にやってってください」と言い残してステージを後にすると、あむぎりは「ラブレター」を披露。コムドットの“アンチ”に向けた楽曲を力強く歌い上げ、ステージは幕を下ろした。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
M1.カーテン／悠真
M2.凡人マイウェイ／AMUGIRI feat.悠真
M3.ラブレター／AMUGIRI
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【写真】コムドットメンバー、アーティストとして共演
◆コムドットゆうま＆あむぎり「サツコレ」で共演
シックなジャケット姿で登場したゆうまは、メジャーデビュー曲「カーテン」からスタート。優しい美声を会場に響かせた。その後、あむぎりを呼び込むと、「凡人マイウェイ」（AMUGIRI feat.悠真）へ。2人で熱い掛け合いで会場を沸かせた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.カーテン／悠真
M2.凡人マイウェイ／AMUGIRI feat.悠真
M3.ラブレター／AMUGIRI
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