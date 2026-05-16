【カー用品店】売れているタイヤTOP10｜迷ったら“季節に合った定番モデル”を基準に選びたい！【2026年3月版】
3月は、冬タイヤから夏タイヤへの履き替えを意識し始める時期だ。
地域によってはまだ冬タイヤが必要な一方、春のドライブシーズンに向けて夏タイヤを選ぶユーザーも増えてくる。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているタイヤTOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 タイヤ ランキング 1位
オートバックス 1位 ダンロップ エナセーブ EC205
ダンロップの低燃費スタンダードタイヤ。
低燃費・ロングライフ性能に加え、雨の日の安全性能も重視したモデルで、春からの普段使いに選びやすい一本だ。
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イエローハット 1位 イエローハット プラクティバ
価格と実用性のバランスに優れたイエローハット専売タイヤ。
雨の日の安心性能や快適な乗り心地を重視したモデルで、コストを抑えてタイヤを交換したいユーザーに向いている。
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売れ筋 タイヤ ランキング 2位
オートバックス 2位 ブリヂストン NEWNO ニューノ
ブリヂストンの定番エントリーモデル。
高いライフ性能と偏摩耗の抑制を意識した設計で、日常使いのタイヤとして選びやすい。
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イエローハット 2位 イエローハット エコファイン
イエローハットのPB系タイヤとして、価格と実用性のバランスを重視するユーザーに選ばれているモデル。
街乗りや通勤、買い物など、日常使いのタイヤ交換で候補に入れやすい一本だ。
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売れ筋 タイヤ ランキング 3位
オートバックス 3位 ヨコハマタイヤ ブルーアース ES32
低燃費性能とウェット性能、ロングライフ性能のバランスに優れたスタンダードタイヤ。
コンパクトカーや軽自動車を中心に、普段使いで扱いやすいタイヤを探しているユーザーに向いている。
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イエローハット 3位 ダンロップ エナセーブ EC204
店舗を問わず長く選ばれてきた低燃費タイヤ。
普段使いでの燃費性能やロングライフ性能を重視したいユーザーにとって、定番の選択肢といえる。
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オートバックス 4位～10位
4位：ハンコック フィネッサ HB01
5位：ヨコハマタイヤ ブルーアース RV03
6位：ダンロップ エナセーブ RV505
7位：ダンロップ ル・マン V+
8位：ヨコハマタイヤ ブルーアース RV03CK
9位：ダンロップ エナセーブ EC204
10位：ブリヂストン プレイズ PX-RV2
イエローハット 4位～10位
4位：ダンロップ エナセーブ RV505
5位：ヨコハマタイヤ ECOS ES31
6位：ヨコハマタイヤ Y355D
7位：ヨコハマタイヤ ブルーアース ES32
8位：ブリヂストン NEWNO ニューノ
9位：ダンロップ ル・マン V+
10位：ヨコハマタイヤ ブルーアース RV03
まとめ
2026年3月のタイヤランキングでは、春の履き替えシーズンを意識した夏タイヤが中心となった。
オートバックスでは新しい定番としてダンロップ エナセーブ EC205が1位、イエローハットではPBタイヤのプラクティバとエコファインが上位に入り、価格と実用性を重視する流れも見える。
また、ダンロップ エナセーブ EC204／RV505、ヨコハマタイヤ ブルーアース ES32／RV03、ブリヂストン NEWNO ニューノなど、店舗をまたいで売れている定番モデルも多い。
春のタイヤ交換で迷ったら、今回のような売れ筋上位モデルを基準に、自分のクルマの使い方に合った一本を選びたい。