大谷翔平の“祝福”投稿にファンが続々反応

日本早朝に届いた報せにファンも思わずニンマリした。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。公開された“家族写真”に、ファンは「可愛すぎるぅ」「愛されてる事が伝わる投稿ですね」と心温まる投稿に注目した。

大谷が公開したのは、愛犬デコピンの写真。テキストに「3歳」と綴り、6枚の写真と動画を公開した。「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンの様子や、芝生の上で飛び跳ねる瞬間を捉えたものなどを添付。セレクトした写真から、大谷の“デコピン愛”を感じることができる。

デコピンの“最新ショット”と、明かされた「3歳」の事実に日本のファンも続々と反応。SNS上には「デコピンやっぱカッコいいな」「王冠かわいい」「なんとも愛らしいお顔ですね」「食べ方がお上品」「健康で長生きしてみんなを癒して下さいね」などの声が寄せられていた。

今季3勝目をあげた13日（同14日）の登板後に、大谷はデコピンについて言及。誕生日が近づいていることに触れ「1年でも長く生きてほしいなと。それだけですね」と、胸に秘めた思いを語っていた。（Full-Count編集部）