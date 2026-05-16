親からの暴力を受けた子どもは、非行に走る傾向が高い──。

そんな研究結果を、京都大学大学院教育学研究科の岡邊健教授らのプロジェクトチームが発表した。

●近畿地方の中学生1820人を対象に調査

調査は、世界約40カ国が参加する「国際自己申告非行調査（ISRD）第4次調査」の日本国内調査として実施された。

対象は、近畿地方の人口50万人以上の2市にある中学校5校に在籍する1〜3年生。2024年12月から2025年1月にかけて、タブレット端末を使う形でおこなわれ、有効回答数は1820人だった。

ISRDは、青少年に自らの経験を本人に申告してもらう「自己申告法」を用いて、実態が明るみに出にくい非行や被害の実態を把握する世界最大規模の調査だという。

●「しつけ」名目の暴力、広範囲に及ぶ可能性

研究によると、「これまでに、親から、たたかれたり、平手打ちされたり、突き飛ばされたりした」経験がある生徒は27.4%に上った。

また、「ものでたたかれたり、強くなぐられたり、けられたり、ひどく痛めつけられたりした」といった深刻な暴力を経験した生徒も14.2%に達した。

岡邊教授は「親からこどもへの暴力が、しつけを名目におこなわれることは多い」と指摘。そのうえで「本調査では、暴力を受けているこどもが、これまでに考えられてきたよりもかなり広範囲に及んでいる可能性があることを示している」とコメントしている。

●経済的困窮と親の暴力、非行に関連

過去1年間の非行経験と親からの暴力との関係を分析した結果、暴力を受けたことのある生徒は、受けていない生徒に比べて、非行に関わった経験が統計的に有意（偶然ではない意味のある差）に多いことがわかった。

また、家庭に経済的な余裕がない場合のほうが、親から暴力を受けたことのある生徒が多く、非行経験が最も多かったのは「家庭に経済的な余裕がなく、親からの暴力あり」のケースだった。

一方で、「家庭に経済的な余裕があり、親からの暴力なし」の場合は最も非行が少なかったという。

●「非行を社会全体の問題として把握して」

岡邊教授は、日本の少年非行は国際的に見れば少なく、今回の調査でも非行経験のある中学生はそれほど多いとは言えないことが確かめられたとしつつも、「親からの暴力があったかなかったかで、非行経験が明確に異なることがわかった」と指摘する。

そのうえで、次のように強調している。

「今回の知見は、家庭の厳しい環境が中学生個人の非行行動に関連している可能性があることを示している。非行への社会的なまなざしは厳しく、『非行をおこなったこどもへは厳しく対処すべきだ』という声も根強くあるが、非行を個人の問題で片付けてしまうことは不適切ではないか。非行を、こどもが成育する社会全体の問題として把握していくことが求められる」

そして、非行の背景に親の暴力があるとしても、単純に親を非難すれば解決するわけではないとし、「困難を抱える家庭に対して、経済的側面を含む社会による支えを充実していくことが、結果的に青少年の非行の抑制にもつながると考えるべきだろう」と結んでいる。