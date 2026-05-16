週間ランキング【値下がり率】 (5月15日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月15日終値の5月8日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ 東証Ｓ -44.9 1415 ２７年３月期は営業益２４％減を計画
２. <6173> アクアライン 東証Ｇ -42.1 22
３. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -39.0 264 今期経常を赤字拡大に下方修正
４. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ -37.9 900 人工知能関連
５. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ -33.0 126 サイバーセキュリティ関連
６. <2980> ＳＲＥＨＤ 東証Ｐ -32.6 2706 今期見通しは市場予想小幅下振れで売り先行
７. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -32.1 222
８. <9904> ベリテ 東証Ｓ -30.5 273 配当方針変更し２７年３月期年間配当予想は１４円９８銭減配
９. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ -30.3 881 量子コンピューター関連
10. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ -29.8 2729 デジタルデバイス利益率低下し今期営業利益１７％減を計画
11. <6327> 北川精機 東証Ｓ -29.2 2555 宇宙開発関連
12. <5994> ファインシン 東証Ｓ -28.3 1045
13. <7162> アストマクス 東証Ｓ -27.9 330
14. <6658> シライ電子 東証Ｓ -27.9 497 ２７年３月期は営業益５８％減を計画
15. <6440> ＪＵＫＩ 東証Ｐ -27.8 619 １～３月期減収・経常赤字で失望感
16. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ -27.3 309 サイバーセキュリティ関連
17. <190A> コーディア 東証Ｇ -26.9 117
18. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ -26.8 30 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
19. <332A> ミーク 東証Ｇ -26.7 1140
20. <5137> スマートＤ 東証Ｇ -26.0 225 上期経常が2％減益で着地・1-3月期も57％減益
21. <7760> ＩＭＶ 東証Ｓ -25.9 2664 電気自動車関連
22. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東証Ｇ -25.8 193
23. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -25.3 290 ドローン関連
24. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ -24.7 73 人工知能関連
25. <4288> アズジェント 東証Ｓ -24.3 555 前期経常が下振れ着地・今期は63％減益へ
26. <6648> かわでん 東証Ｓ -24.2 1941 データセンター関連
27. <5985> サンコール 東証Ｓ -23.8 1619 今期経常は25％減益、10円増配へ
28. <2330> フォーサイド 東証Ｓ -23.8 77 1-3月期(1Q)経常は42％減益で着地
29. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ -23.7 2579 今期ガイダンスは市場予想に届かず利食い売り先行
30. <3634> ソケッツ 東証Ｓ -23.3 608 人工知能関連
31. <4222> 児玉化 東証Ｓ -23.3 894 前期の反動で２７年３月期最終利益９４％減へ
32. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ -23.3 99 今期経常は53％減益、前期配当を2期ぶり1.5円で復配・今期も1.5円継続へ
33. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ -22.9 4175 今期業績予想の物足りなさが意識されＣＢ発行で潜在的な希薄化懸念も
34. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ -22.8 294 電気自動車関連
35. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ -22.6 704
36. <8891> ＡＭＧＨＤ 東証Ｓ -22.3 1743 今期経常は45％減益、10円増配へ
37. <4192> スパイダー 東証Ｇ -22.2 273
38. <4888> ステラファ 東証Ｇ -22.1 413
39. <6262> ペガサス 東証Ｓ -21.9 783 今期経常は54％減益へ
40. <2667> イメージワン 東証Ｓ -21.9 214 上期経常が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
41. <5727> 邦チタ 東証Ｐ -21.8 2961 全固体電池関連
42. <6364> ＡＩＲＭＡＮ 東証Ｐ -21.4 1662 今期６期ぶり営業減益へ
43. <3110> 日東紡 東証Ｐ -21.4 23900 データセンター関連
44. <6166> 中村超硬 東証Ｇ -21.3 571 今期最終は赤字転落へ
45. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ -21.3 1066 サイバーセキュリティ関連
46. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ -20.8 61 上期最終が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
47. <9914> 植松商会 東証Ｓ -20.7 730
48. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ -20.3 141 金利上昇メリット関連
49. <6994> 指月電 東証Ｓ -20.3 1008 今期経常は2％減益、前期配当を3円増額・今期も24円継続へ
50. <5142> アキレス 東証Ｐ -20.2 1246 今期は営業益２６％減を計画し１０円減配
株探ニュース
※5月15日終値の5月8日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ 東証Ｓ -44.9 1415 ２７年３月期は営業益２４％減を計画
２. <6173> アクアライン 東証Ｇ -42.1 22
３. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -39.0 264 今期経常を赤字拡大に下方修正
４. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ -37.9 900 人工知能関連
５. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ -33.0 126 サイバーセキュリティ関連
６. <2980> ＳＲＥＨＤ 東証Ｐ -32.6 2706 今期見通しは市場予想小幅下振れで売り先行
７. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -32.1 222
８. <9904> ベリテ 東証Ｓ -30.5 273 配当方針変更し２７年３月期年間配当予想は１４円９８銭減配
９. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ -30.3 881 量子コンピューター関連
10. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ -29.8 2729 デジタルデバイス利益率低下し今期営業利益１７％減を計画
11. <6327> 北川精機 東証Ｓ -29.2 2555 宇宙開発関連
12. <5994> ファインシン 東証Ｓ -28.3 1045
13. <7162> アストマクス 東証Ｓ -27.9 330
14. <6658> シライ電子 東証Ｓ -27.9 497 ２７年３月期は営業益５８％減を計画
15. <6440> ＪＵＫＩ 東証Ｐ -27.8 619 １～３月期減収・経常赤字で失望感
16. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ -27.3 309 サイバーセキュリティ関連
17. <190A> コーディア 東証Ｇ -26.9 117
18. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ -26.8 30 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
19. <332A> ミーク 東証Ｇ -26.7 1140
20. <5137> スマートＤ 東証Ｇ -26.0 225 上期経常が2％減益で着地・1-3月期も57％減益
21. <7760> ＩＭＶ 東証Ｓ -25.9 2664 電気自動車関連
22. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東証Ｇ -25.8 193
23. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -25.3 290 ドローン関連
24. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ -24.7 73 人工知能関連
25. <4288> アズジェント 東証Ｓ -24.3 555 前期経常が下振れ着地・今期は63％減益へ
26. <6648> かわでん 東証Ｓ -24.2 1941 データセンター関連
27. <5985> サンコール 東証Ｓ -23.8 1619 今期経常は25％減益、10円増配へ
28. <2330> フォーサイド 東証Ｓ -23.8 77 1-3月期(1Q)経常は42％減益で着地
29. <6315> ＴＯＷＡ 東証Ｐ -23.7 2579 今期ガイダンスは市場予想に届かず利食い売り先行
30. <3634> ソケッツ 東証Ｓ -23.3 608 人工知能関連
31. <4222> 児玉化 東証Ｓ -23.3 894 前期の反動で２７年３月期最終利益９４％減へ
32. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ -23.3 99 今期経常は53％減益、前期配当を2期ぶり1.5円で復配・今期も1.5円継続へ
33. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ -22.9 4175 今期業績予想の物足りなさが意識されＣＢ発行で潜在的な希薄化懸念も
34. <4169> エネチェンジ 東証Ｇ -22.8 294 電気自動車関連
35. <6557> ＡＩＡＩ 東証Ｇ -22.6 704
36. <8891> ＡＭＧＨＤ 東証Ｓ -22.3 1743 今期経常は45％減益、10円増配へ
37. <4192> スパイダー 東証Ｇ -22.2 273
38. <4888> ステラファ 東証Ｇ -22.1 413
39. <6262> ペガサス 東証Ｓ -21.9 783 今期経常は54％減益へ
40. <2667> イメージワン 東証Ｓ -21.9 214 上期経常が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
41. <5727> 邦チタ 東証Ｐ -21.8 2961 全固体電池関連
42. <6364> ＡＩＲＭＡＮ 東証Ｐ -21.4 1662 今期６期ぶり営業減益へ
43. <3110> 日東紡 東証Ｐ -21.4 23900 データセンター関連
44. <6166> 中村超硬 東証Ｇ -21.3 571 今期最終は赤字転落へ
45. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ -21.3 1066 サイバーセキュリティ関連
46. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ -20.8 61 上期最終が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
47. <9914> 植松商会 東証Ｓ -20.7 730
48. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ -20.3 141 金利上昇メリット関連
49. <6994> 指月電 東証Ｓ -20.3 1008 今期経常は2％減益、前期配当を3円増額・今期も24円継続へ
50. <5142> アキレス 東証Ｐ -20.2 1246 今期は営業益２６％減を計画し１０円減配
株探ニュース