　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※5月15日終値の5月8日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ　　　東証Ｓ　　-44.9　　1415　 ２７年３月期は営業益２４％減を計画
２. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-42.1　　　22　
３. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ　　-39.0 　　264　 今期経常を赤字拡大に下方修正
４. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ　　-37.9 　　900　 人工知能関連
５. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ　　-33.0 　　126　 サイバーセキュリティ関連
６. <2980> ＳＲＥＨＤ　　東証Ｐ　　-32.6　　2706　 今期見通しは市場予想小幅下振れで売り先行
７. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ　　-32.1 　　222　
８. <9904> ベリテ　　　　東証Ｓ　　-30.5 　　273　 配当方針変更し２７年３月期年間配当予想は１４円９８銭減配
９. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　-30.3 　　881　 量子コンピューター関連
10. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ　　-29.8　　2729　 デジタルデバイス利益率低下し今期営業利益１７％減を計画
11. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ　　-29.2　　2555　 宇宙開発関連
12. <5994> ファインシン　東証Ｓ　　-28.3　　1045　
13. <7162> アストマクス　東証Ｓ　　-27.9 　　330　
14. <6658> シライ電子　　東証Ｓ　　-27.9 　　497　 ２７年３月期は営業益５８％減を計画
15. <6440> ＪＵＫＩ　　　東証Ｐ　　-27.8 　　619　 １～３月期減収・経常赤字で失望感
16. <3997> Ｔワークス　　東証Ｓ　　-27.3 　　309　 サイバーセキュリティ関連
17. <190A> コーディア　　東証Ｇ　　-26.9 　　117　
18. <6573> ＣＲＡＶＩＡ　東証Ｇ　　-26.8　　　30　 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
19. <332A> ミーク　　　　東証Ｇ　　-26.7　　1140　
20. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ　　-26.0 　　225　 上期経常が2％減益で着地・1-3月期も57％減益
21. <7760> ＩＭＶ　　　　東証Ｓ　　-25.9　　2664　 電気自動車関連
22. <5244> ｊｉｇ．ｊｐ　東証Ｇ　　-25.8 　　193　
23. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ　　-25.3 　　290　 ドローン関連
24. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ　　-24.7　　　73　 人工知能関連
25. <4288> アズジェント　東証Ｓ　　-24.3 　　555　 前期経常が下振れ着地・今期は63％減益へ
26. <6648> かわでん　　　東証Ｓ　　-24.2　　1941　 データセンター関連
27. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　-23.8　　1619　 今期経常は25％減益、10円増配へ
28. <2330> フォーサイド　東証Ｓ　　-23.8　　　77　 1-3月期(1Q)経常は42％減益で着地
29. <6315> ＴＯＷＡ　　　東証Ｐ　　-23.7　　2579　 今期ガイダンスは市場予想に届かず利食い売り先行
30. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ　　-23.3 　　608　 人工知能関連
31. <4222> 児玉化　　　　東証Ｓ　　-23.3 　　894　 前期の反動で２７年３月期最終利益９４％減へ
32. <7615> 京都友禅ＨＤ　東証Ｓ　　-23.3　　　99　 今期経常は53％減益、前期配当を2期ぶり1.5円で復配・今期も1.5円継続へ
33. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ　　-22.9　　4175　 今期業績予想の物足りなさが意識されＣＢ発行で潜在的な希薄化懸念も
34. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ　　-22.8 　　294　 電気自動車関連
35. <6557> ＡＩＡＩ　　　東証Ｇ　　-22.6 　　704　
36. <8891> ＡＭＧＨＤ　　東証Ｓ　　-22.3　　1743　 今期経常は45％減益、10円増配へ
37. <4192> スパイダー　　東証Ｇ　　-22.2 　　273　
38. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　-22.1 　　413　
39. <6262> ペガサス　　　東証Ｓ　　-21.9 　　783　 今期経常は54％減益へ
40. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-21.9 　　214　 上期経常が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
41. <5727> 邦チタ　　　　東証Ｐ　　-21.8　　2961　 全固体電池関連
42. <6364> ＡＩＲＭＡＮ　東証Ｐ　　-21.4　　1662　 今期６期ぶり営業減益へ
43. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ　　-21.4 　23900　 データセンター関連
44. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ　　-21.3 　　571　 今期最終は赤字転落へ
45. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ　　-21.3　　1066　 サイバーセキュリティ関連
46. <3624> アクセルＭ　　東証Ｇ　　-20.8　　　61　 上期最終が赤字拡大で着地・1-3月期も赤字拡大
47. <9914> 植松商会　　　東証Ｓ　　-20.7 　　730　
48. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ　　-20.3 　　141　 金利上昇メリット関連
49. <6994> 指月電　　　　東証Ｓ　　-20.3　　1008　 今期経常は2％減益、前期配当を3円増額・今期も24円継続へ
50. <5142> アキレス　　　東証Ｐ　　-20.2　　1246　 今期は営業益２６％減を計画し１０円減配

株探ニュース