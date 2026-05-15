銀座にドッグラン誕生！「アロフト東京銀座」の屋上でワンちゃんと一緒にBBQやランチタイムを楽しもう
東京・銀座にあるライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」。その屋上に同施設初のドッグランが誕生した。さらに、毎年開催されるバーベキュービアガーデンには、ワンちゃんと一緒にBBQが楽しめる1日1組限定エリアも登場！今回は、冬季休業までの期間限定で提供される、屋上ドッグラン併設型ビアガーデン「DOG RUN & BBQ Beer Garden」を紹介する。
【写真】ドッグランの中には、Yogibo独自のファブリックとビーズで作られたわんちゃん用の贅沢なベッド「Doggybo」が配置されている
■銀座のホテル屋上に初のドッグラン
「アロフト東京銀座」はマリオット・インターナショナル傘下のライフスタイルホテルで、銀座駅や東銀座駅からのアクセスもよく、宿泊はもちろんレストラン利用者も多い。そんなホテルの屋上に新設されたドッグランには、Yogibo(ヨギボー)独自のファブリックとビーズで作られたワンちゃん用ベッド「Doggybo(ドギボー)」を導入。地面には天然芝のような柔らかな感触にこだわった人工芝が採用されていて、真夏でも安心して遊ぶことができる。また、ドイツ発のブランド、LA SIESTAのハンモックも設置されており、全身が包まれるような心地よさのなか、ワンちゃんとともにのんびり過ごせる。
昼はドッグランとしてワンちゃんと遊ぶことができる。昼間のドッグランは予約不要で入場も無料。館内のダイニングでは、人気のサラダやデリを詰め合わせた「Grab & Goランチ」(1500円〜)やホットドッグ(1100円〜)が楽しめる。愛犬用に「わんちゃん用ご飯(ビーフorチキン)」(700円〜)も用意されているので、ワンちゃんと一緒に食事をすることも可能だ。事前予約をすれば「わんちゃん誕生日ケーキ」(1800円)のオーダーも可能なので、愛犬と特別な1日を過ごすロケーションとしてもおすすめ。入場できるワンちゃんには一部制限もあるので、注意事項をしっかり読んで足を運ぼう。
■夜はワンちゃんと一緒にBBQを楽しむ
「アロフト東京銀座」では毎年バーベキュービアガーデンを開催。ホテルの屋上でありながらカジュアルでポップな空間で、世界有数のBBQグリルブランド「Weber(R)」グリルを使ったBBQが楽しめる。
2026年は“屋上ドッグラン併設型ビアガーデン”を期間限定で開催。1日1組限定の特別エリアでワンちゃんと一緒にBBQができる。1組2匹まで同伴可能なので、家族での利用はもちろん、友達同士でワンちゃんを連れて会うのにもよさそうだ。
BBQはもちろん手ぶらでOK。食事のみの「バーベキュースタンダードプラン」(6700円〜)では、「殻付き帆立 パセリバター」や「自家製マリネのタンドリーチキン」、「豚肉の2種野菜巻き」、「牛肩ロース カチュンバルソース」など、旬の食材や贅沢な肉料意をボリュームたっぷり味わえる。肉にこだわりたい人には「A5ランク黒毛和牛プラン」(9600円)もおすすめ。
ドリンクは＋3300円でフリーフロードリンクの追加もできる。ビールやカクテルなどはもちろん、ノンアルコールメニューが充実しているのもアロフト銀座の魅力。アロフトオリジナルのノンアルシリーズ「ZEROPPA(ゼロッパ)」もフリーフロードリンクのメニューに含まれるので、BBQと一緒にさまざまなドリンクを味わってみよう。
BBQを予約したグループのワンちゃんには、国産・無添加にこだわるペットネクストのドッグフードが提供される。おいしさと健康の両立を大切にするブランドの安心安全なドッグフードで、大切な愛犬をケアできるのはうれしい。
都心ながらもアットホームな雰囲気のなか、ファミリーや友達同士で楽しむのにぴったりな空間だ。ワンちゃんと一緒でも、そうでなくても、銀座のホテルの屋上でBBQを楽しんでみては。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ドッグランの中には、Yogibo独自のファブリックとビーズで作られたわんちゃん用の贅沢なベッド「Doggybo」が配置されている
「アロフト東京銀座」はマリオット・インターナショナル傘下のライフスタイルホテルで、銀座駅や東銀座駅からのアクセスもよく、宿泊はもちろんレストラン利用者も多い。そんなホテルの屋上に新設されたドッグランには、Yogibo(ヨギボー)独自のファブリックとビーズで作られたワンちゃん用ベッド「Doggybo(ドギボー)」を導入。地面には天然芝のような柔らかな感触にこだわった人工芝が採用されていて、真夏でも安心して遊ぶことができる。また、ドイツ発のブランド、LA SIESTAのハンモックも設置されており、全身が包まれるような心地よさのなか、ワンちゃんとともにのんびり過ごせる。
昼はドッグランとしてワンちゃんと遊ぶことができる。昼間のドッグランは予約不要で入場も無料。館内のダイニングでは、人気のサラダやデリを詰め合わせた「Grab & Goランチ」(1500円〜)やホットドッグ(1100円〜)が楽しめる。愛犬用に「わんちゃん用ご飯(ビーフorチキン)」(700円〜)も用意されているので、ワンちゃんと一緒に食事をすることも可能だ。事前予約をすれば「わんちゃん誕生日ケーキ」(1800円)のオーダーも可能なので、愛犬と特別な1日を過ごすロケーションとしてもおすすめ。入場できるワンちゃんには一部制限もあるので、注意事項をしっかり読んで足を運ぼう。
■夜はワンちゃんと一緒にBBQを楽しむ
「アロフト東京銀座」では毎年バーベキュービアガーデンを開催。ホテルの屋上でありながらカジュアルでポップな空間で、世界有数のBBQグリルブランド「Weber(R)」グリルを使ったBBQが楽しめる。
2026年は“屋上ドッグラン併設型ビアガーデン”を期間限定で開催。1日1組限定の特別エリアでワンちゃんと一緒にBBQができる。1組2匹まで同伴可能なので、家族での利用はもちろん、友達同士でワンちゃんを連れて会うのにもよさそうだ。
BBQはもちろん手ぶらでOK。食事のみの「バーベキュースタンダードプラン」(6700円〜)では、「殻付き帆立 パセリバター」や「自家製マリネのタンドリーチキン」、「豚肉の2種野菜巻き」、「牛肩ロース カチュンバルソース」など、旬の食材や贅沢な肉料意をボリュームたっぷり味わえる。肉にこだわりたい人には「A5ランク黒毛和牛プラン」(9600円)もおすすめ。
ドリンクは＋3300円でフリーフロードリンクの追加もできる。ビールやカクテルなどはもちろん、ノンアルコールメニューが充実しているのもアロフト銀座の魅力。アロフトオリジナルのノンアルシリーズ「ZEROPPA(ゼロッパ)」もフリーフロードリンクのメニューに含まれるので、BBQと一緒にさまざまなドリンクを味わってみよう。
BBQを予約したグループのワンちゃんには、国産・無添加にこだわるペットネクストのドッグフードが提供される。おいしさと健康の両立を大切にするブランドの安心安全なドッグフードで、大切な愛犬をケアできるのはうれしい。
都心ながらもアットホームな雰囲気のなか、ファミリーや友達同士で楽しむのにぴったりな空間だ。ワンちゃんと一緒でも、そうでなくても、銀座のホテルの屋上でBBQを楽しんでみては。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。