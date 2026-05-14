さりげないのに愛が深い。男性が本命女性に贈る「特別なプレゼント」
「プレゼントをくれた＝本命」とは限らないけれど、その内容やタイミングに注目すると、彼の本気度が見えてくるもの。特に、本命女性には“気合いを入れすぎない、でも心のこもった贈り物”をする男性は少なくありません。そこで今回は、そんな男性が本命女性に贈る「特別なプレゼント」を紹介します。
会話の中で出た“好きなもの”
「この前、好きって言ってたやつ見つけたから」とプレゼントしてくれる男性は、何気ない会話を覚えてくれていた時点でかなり本気度が高いと言えます。わざわざ高価なものではなくても、あなたの好みや欲しがっていたものを選んでくれるのは、“あなたをちゃんと見ている”という愛情の証です。
“実用的”なのにあなたの好みにマッチしたもの
例えばハンドクリームや文房具、マグカップなど、一見さりげないけれど、あなたの生活や趣味に寄り添った“実用的”なアイテムを選んでくれる場合、それは「そばにいたい」という気持ちの表れ。あなたをより深く理解しようとする誠意がにじみ出ています。
イベント関係なく“ふとしたタイミング”でくれる
誕生日や記念日ではなく、「これ似合うと思って」といった理由でイベント関係なくプレゼントをくれる場合、それは“本命女性にだけ向けられる特別な気持ち”でしょう。イベント頼りではなく、日常の中で気遣いができる男性は、本気度が高い可能性大です。
“心の距離の近さ”が感じられるプレゼントこそ、本命サイン。彼からの贈り物に「気づかい」と「あなたらしさ」が詰まっていたら、それは間違いなく本気の証ですよ。
🌼ちょっと恥ずかしいけど…。男性が無言で出してる「かまちょサイン」